Шаговый двигатель, как серводвигатель

Повсеместное использование асинхронных двигателей

Начинка электропривода состоит из синхронного электрического двигателя и преобразователя частот, также начинка прибора может быть из асинхронного электрического двигателя. Электродвигатель выполняет следующую функцию: преобразует электрическую энергию в механическую энергию, тем самым начинает работать основной механизм прибора.

Частотно-регулируемый электропривод

Статическое электронное устройство представляет собой преобразователь частоты, который как мы уже разобрались, управляет электрическим двигателем. Когда механизм начинает работать формируется электрическое напряжение с переменной частотой и амплитудой. На основе асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором применяется частотное (скалярное) и векторное управление, как правило, это происходит при частотно регулируемом приводе. Заказать шаговый двигатель вы можете на сайте mirstankov.com.

Типы управления

Скалярный тип управления. Амплитуду и частоту приложенного к двигателю напряжения изменяют по определенному закону при скалярном (частотном) управлении. Изменения в отклонениях от расчетных значений в пусковом механизме двигателя коэффициента мощности происходит в том случае, когда изменяется частота питающего напряжения. В связи с чем, с изменение частоты нужно одновременно изменять и напряжение амплитуды, это необходимо для поддержания требуемых рабочих характеристик.

Отношение максимального момента двигателя к моменту сопротивления на валу, как правило, поддерживается постоянным. Это соотношение существует в преобразователях частоты при скалярном управлении. Таким образом, отношение максимального момента двигателя к текущему моменту нагрузки остается неизменным при изменении частоты амплитуда напряжения. Такое соотношение называется перегрузочная способность двигателя. Номинальные коэффициент мощности и КПД двигателя на всем диапазоне регулирования частоты вращения практически не изменяются при постоянстве перегрузочной способности.