Шакшука классическая

Шакшука – питательное блюдо на восточный манер. Оно чем-то напоминает нашу яичницу. Только шакшука готовится с добавлением помидоров, перца и репчатого лука. Также, большое внимание здесь нужно уделить пряным специям, чтобы целиком и полностью погрузить своих близких во все краски Востока. Подавать блюдо лучше всего с лавашом или лепешками.

Классическая израильская шакшука на сковороде

Классическая израильская шакшука на сковороде – самый традиционный рецепт, который только можно найти на просторах Интернета. Блюдо получается очень вкусным, ароматным и питательным, оно идеально подходит для завтрака или ужина.

Ингредиенты –+4 порц.

Яйцо куриное 5 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Масло растительное 2 ст.л.

Помидоры в собственном соку 500 гр.

Соль по вкусу

Перец чили 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 2 зуб.

Петрушка 8 веток

Томатная паста 1 ст.л.

Паприка копченая 2 ч.л.

Хлопья чили сушеные 1 ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Пита для подачи

Маслины для подачи

Для соуса тахини:

Кунжутная паста (тахини) 100 гр.

Вода ледяная 100 мл.

Сок лимонный 1 ст.л.

Масло оливковое 1 ч.л.

Паприка копченая по вкусу

Кунжут по вкусу

Соль по вкусу

Шаги 40 мин.

Классическая шакшука на сковороде готовится очень просто. Помойте сладкий и острый перцы. Лук и чеснок очистите от шелухи. Перцы очистите от семян. Острый перец и чеснок мелко порубите ножом. Лук и сладкий перец нарежьте кубиками. В разогретую сковороду влейте растительное масло. Сначала в течение 5 минут жарьте лук и чеснок. Затем добавьте острый и сладкий перцы, продолжайте готовить 7 минут, помешивая лопаткой. Добавьте копченую паприку, хлопья чили и томатную пасту, жарьте еще пару минут. После этого выложите в сковороду рубленые помидоры в собственном соку. Доведите массу до кипения и томите на умеренном огне в течение 20-25 минут. Масса должна загустеть, посолите и поперчите ее по вкусу. В это время приготовьте соус тахини. Смешайте в миске кунжутную пасту с ледяной водой. Затем добавьте лимонный сок и соль по вкусу. Посыпьте кунжутом и паприкой, сбрызните оливковым маслом. В томатной зажарке сделайте углубления по числу яиц, разбейте в них яйца. Готовьте шакшуку, пока белок не схватится. Посыпьте классическую израильскую шакшуку рубленой петрушкой и подавайте с соусом тахини, питой и маслинами. Приятного аппетита!

Как приготовить шакшуку с помидорами

Как приготовить шакшуку с помидорами по всем восточным традициям, чтобы не была похожа на обычную яичницу, мы подробно описали в рецепте. Вы удивитесь, насколько оригинальным может быть блюдо из самых обычных и бюджетных продуктов. И такой популярной шакшука стала совсем не случайно.

Время готовки – 18 мин.

Время приготовления – 18 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 3 шт.

Помидоры спелые – 300 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Перец сладкий красный – 0,5 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Лук репчатый – 100 гр.

Перец чили стручковый – 1 шт.

Чеснок – 10 гр.

Мякоть томатов протертая – 200 мл.

Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.

Петрушка – 5 гр.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры помойте и нарежьте кубиками.

Шаг 2. Болгарский перец помойте, очистите от семян, удалите белые перегородки. Мякоть нарежьте соломкой.

Шаг 3. С головки репчатого лука снимите шелуху, помойте и нарежьте полукольцами. Очищенные зубчики чеснока нарежьте мелкими кубиками, а стручок перца чили – колечками.

Шаг 4. На прогретую сковороду влейте растительное масло. Сначала обжарьте чеснок и перец чили в течение 30 секунд.

Шаг 5. Затем добавьте помидоры, болгарский перец и репчатый лук. Жарьте овощи в течение 2 минут на среднем огне.

Шаг 6. После этого добавьте перетертую мякоть томатов, тушите в течение 10 минут. Затем добавьте специи, перемешайте и держите зажарку на огне около 3 минут.

Шаг 7. Столовой ложкой раздвиньте зажарку в тех местах, куда будете разбивать яйца. Разбейте к овощам все куриные яйца и жарьте их примерно 4 минуты. Белок должен схватиться, а желток при этом должен остаться жидким.

Шаг 8. Шакшука с помидорами готова, перед подачей посыпьте ее рубленой петрушкой. Приятного аппетита!

Шакшука с сыром в домашних условиях

Шакшука с сыром в домашних условиях готовится довольно просто. В принципе, сыр можно брать любой, который вы больше предпочитаете. Блюдо очень часто готовят именно для завтрака, так как оно способно быстро утолить голод и зарядить энергией.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Сыр фета – 100 гр.

Перец болгарский красный – 2 шт.

Яйца куриные – 3 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Паприка копченая молотая – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Тимьян сушеный – по вкусу.

Помидоры, протертые пассата – 50 гр.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите от шелухи, обмойте под краном и нарежьте кубиками. Затем обжарьте его на среднем огне.

Шаг 2. Болгарский перец помойте, удалите белые перегородки и семена. Нарежьте мякоть кубиками и добавьте к луку на сковороду.

Шаг 3. Овощную зажарку посолите по вкусу, добавьте сушеный тимьян и копченую паприку.

Шаг 4. Также добавьте протертые помидоры, перемешайте.

Шаг 5. Уберите сковороду с огня и добавьте к томатному соусу сыр фета, разломанный на небольшие кусочки.

Шаг 6. В овощной массе сделайте углубления и разбейте в них куриные яйца, слегка посолите их.

Шаг 7. Поместите форму с шакшукой в духовку, разогретую до 190 градусов, на 6-7 минут.

Шаг 8. Перед подачей шакшуку с помидорами посыпьте рубленой петрушкой. Приятного аппетита!

Шакшука с кабачками

Шакшука с кабачками – великолепное блюдо, которое смело можно употреблять тем, кто придерживается правильного питания. Готовится оно просто и быстро – это главные достоинства любого блюда. Неповторимый аромат и вкус шакшуке, придает такое гармоничное сочетание овощей и специй.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Масло сливочное – для жарки.

Помидоры – 300 гр.

Кабачок небольшой – 200 гр.

Яйцо куриное – 3 шт.

Лук репчатый фиолетовый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Базилик сушеный – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Небольшой молоденький кабачок хорошо помойте и нарежьте кубиками.

Шаг 2. На сковороде растопите небольшой кусочек сливочного масла, с ним блюдо получится еще вкуснее, чем с растительным.

Шаг 3. Сначала обжарьте кабачок, периодически помешивая.

Шаг 4. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте. Добавьте лук к кабачкам и продолжайте жарить овощи вместе.

Шаг 5. С чеснока снимите шелуху и прямо в сковородку выдавите их через пресс.

Шаг 6. На помидорах сделайте крестообразный надрез и опустите овощи в кипяток. Затем аккуратно, начиная от надреза снимите кожицу.

Шаг 7. Когда лук и кабачки слегка подрумянятся, добавьте на сковороду нарезанные помидоры. Посолите и приправьте овощи базиликом.

Шаг 8. В овощной массе сделайте углубления для яиц. Разбейте в них яйца, поперчите их по вкусу. Жарьте шакшуку, пока белки не схватятся.

Шаг 9. Накройте сковороду крышкой и готовьте шакшуку 2-3 минуты. Подавайте блюдо на стол, посыпав рубленой петрушкой, это очень вкусно. Приятного аппетита!

Домашняя шакшука с баклажанами

Домашняя шакшука с баклажанами – блюдо из яиц и овощей. К традиционным помидорам, луку и перцу добавляется еще и баклажан. Получается также питательно и по-новому вкусно. Шакшуку быстро можно приготовить на завтрак или ужин для всей семьи.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Помидоры – 170 гр.

Баклажан – 130 гр.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Перец болгарский сладкий – 100 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Перец красный острый – 4 колечка.

Чеснок – 1 зуб.

Цедра лимона – 1 ст.л.

Петрушка – 3 ветки.

Семена зиры – 1 щепотка.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Если вы не любите острую пищу, то жгучий перец можно исключить из списка. Помойте овощи, зелень и лимон. Очистите лук и чеснок от шелухи. Из сладкого перца удалите семена и белые перегородки.

Шаг 2. На помидорах сделайте крестообразный надрез по кожице. Опустите овощи в кипяток на минуту-две. После этого переложите помидоры в ледяную воду. Когда овощи остынут, легко снимите кожицу и нарежьте овощи кубиками.

Шаг 3. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. С лимона снимите цедру при помощи мелкой терки.

Шаг 5. Баклажан нарежьте небольшими дольками.

Шаг 6. Болгарский перец нарежьте соломкой или кубиками.

Шаг 7. На разогретую поверхность сковороды влейте растительное масло. Зубчики чеснока раздавите плоской стороной ножа и обжарьте их в течение 30 секунд. Затем уберите чеснок.

Шаг 8. Далее выложите на сковороду нарезанный лук, жарьте его примерно 3-4 минуты до золотистого цвета.

Шаг 9. Затем к луку добавьте баклажаны, продолжайте жарить овощи 3 минуты до мягкости баклажанов.

Шаг 10. После этого выложите в сковородку сладкий перец, перемешайте и продолжайте готовить еще 2 минуты, пока перчик не станет мягким.

Шаг 11. В зажарку добавьте помидоры, лимонную цедру, острый перец и соль по вкусу. Семена зиры слегка разотрите пальцами и также добавьте к овощам. Жарьте все вместе еще 3-5 минут.

Шаг 12. Зажарку из овощей разровняйте и сделайте два углубления. В них разбейте куриные яйца, посолите их немного. Готовьте шакшуку под крышкой еще 2-3 минуты. Когда белок схватится, уберите сковороду с огня, посыпьте блюдо рубленой петрушкой и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Шакшука с томатной пастой

Шакшука с томатной пастой – простая вариация знаменитого и популярного повсеместно блюда. Вместо свежих помидоров, в рецепте используется томатная паста. К таким рецептам чаще прибегают в зимний период, когда свежих овощей может не найтись в холодильнике.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Яйцо куриное крупное – 6 шт.

Кинза – 4 ветки.

Чеснок – 3 зуб.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Томаты в собственном соку/свежие помидоры – 400 гр.

Паста томатная – 20 гр.

Перец чили – 1 ч.л.

Тмин молотый – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Перец черный свежемолотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сухую сковороду вылейте оливковое масло и прогрейте его. Выложите нарезанный кубиками лук и обжарьте его до полупрозрачности. Затем добавьте к луку измельченный чеснок и жарьте овощи вместе несколько минут. После этого добавьте нарезанный кубиками болгарский перец, жарьте овощи до готовности перца 5-7 минут.

Шаг 2. К обжаренным овощам добавьте томатную пасту и консервированные томаты в собственном соку.

Шаг 3. Томатную зажарку посолите и приправьте специями, перемешайте и тушите на умеренном огне в течение 10 минут.

Шаг 4. После этого сделайте в зажарке углубления, разбейте в них куриные яйца. По вкусу посолите и приправьте их.

Шаг 5. Накройте сковороду крышкой и готовьте шакшуку на медленном огне 10-15 минут.

Шаг 6. Готовую шакшуку с томатной пастой посыпьте рубленой зеленью и можно подавать блюдо на стол. Приятного аппетита!

Шакшука с брынзой

Шакшука с брынзой – вкусное и сбалансированное блюдо, которое оригинально смотрится на столе. На завтрак шакшуку можно подавать, как самостоятельное блюдо. А вот для обеденного рациона ее можно дополнить пшеничными лепешками, крупами или картофелем.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Брынза – 30 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо куриное – 4 шт.

Помидоры – 5 шт.

Тимьян сушеный – 1 щепотка.

Паприка красная молотая – 1 ч.л.

Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Головку репчатого лука очистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем нарезанный лук.

Шаг 2. Помидоры помойте, разрежьте на дольки и измельчите при помощи кухонного комбайна.

Шаг 3. Выложите томатную массу к луку, приправьте специями и посолите по вкусу.

Шаг 4. В томатную массу разбейте куриные яйца, посолите их по вкусу. Готовьте под крышкой несколько минут, пока не схватится белок.

Шаг 5. На готовую шакшуку раскрошите брынзу и рассыпьте рубленую зелень. Приятного аппетита!

Как приготовить шакшуку с фаршем

Как приготовить шакшуку с фаршем – оригинальное блюдо из яиц, жаренных в томатном соусе с болгарским перцем и луком. Традиционно ее делают острой, но перец чили не является обязательным компонентом. А фарш можно брать любой, какой вы больше любите: куриный, говяжий, свиной или их смесь.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца куриные – 4 шт.

Перец болгарский – 100 гр.

Томаты консервированные – 250 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Травы прованские сушеные – 1 щепотка.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На сухую поверхность сковороды вылейте растительное масло, прогрейте его.

Шаг 2. Репчатый лук очистите, нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Шаг 3. Далее добавьте фарш и жарьте его вместе с луком 15 минут, помешивая лопаткой.

Шаг 4. Болгарский перец очистите от семян и белых перегородок, нарежьте мякоть кубиками. Добавьте овощ на сковороду.

Шаг 5. Томаты в собственном соку протрите до однородной массы и добавьте на сковороду. Также выложите столовую ложку томатной пасты. Всыпьте приправы и посолите массу по вкусу. Перемешайте соус и тушите его в течение 15 минут до загустения.

Шаг 6. После этого сделайте в соусе 4 углубления и разбейте в них куриные яйца. Накройте сковороду крышкой и готовьте шакшуку, пока белок не схватится. Для красивой подачи посыпьте блюдо рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Шакшука с беконом на сковороде

Шакшука с беконом на сковороде – сегодня это блюдо очень популярно во многих семьях далеко за пределами Израиля и Ближнего Востока. Шакшука далека по своему вкусу и способу приготовления от привычной нам яичницы, хоть в ее составе есть яйца и бекон.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца перепелиные – 15 шт.

Помидоры крупные – 200 гр.

Лук репчатый – 180 гр.

Специи – по вкусу.

Бекон – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С помидоров необходимо снять кожицу. Овощи помойте, сделайте крестообразные надрезы и опустите в кипяток на пару минут. Затем без труда снимите кожицу.

Шаг 2. Бекон нарежьте тонкими полосками и обжарьте до золотистой корочки. Затем переложите его на бумажные салфетки, чтобы они впитали лишний жир.

Шаг 3. Помидоры нарежьте небольшими дольками и выложите на сковородку в которой жарился бекон. Тушите на умеренном огне помидоры, немного посолите.

Шаг 4. Далее к помидорам добавьте нарезанный репчатый лук, перемешайте. В овощную массу разбейте яйца, посолите и приправьте их по вкусу. Накройте сковороду крышкой и доведите блюдо до готовности.

Шаг 5. Подавайте шакшуку, посыпав рубленной зеленью, вместе с обжаренным ранее беконом. Приятного аппетита!

Шакшука с фасолью

Шакшука с фасолью – блюдо, с богатым содержанием белка и клетчатки. А значит огромный заряд энергии и сил на долгое время вам обеспечен. Шакшука готовится просто и быстро из небольшого набора продуктов, подходит для завтрака, обеда и ужина.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Яйца куриные – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Помидоры в собственном соку – 2 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Фасоль консервированная – 1 банка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук и чеснок очистите от шелухи. Лук нарежьте полукольцами, а чеснок мелкими кубиками. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.

Шаг 2. Помидоры в собственном соку очистите от кожицы и разомните вилкой, также можно измельчить их блендером. Выложите полученное томатное пюре на сковородку к луку и чесноку, посолите и приправьте перцем.

Шаг 3. Выложите на сковороду консервированную фасоль, перемешайте.

Шаг 4. Прямо в овощную массу разбейте яйца, посолите их по вкусу.

Шаг 5. Традиционно шакшуку готовят до состояния жидкого желтка, но в соответствие со своими вкусами, можете зажарить желток до твердого состояния. По вкусу украсьте блюдо свежей зеленью. Приятного аппетита!