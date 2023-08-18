Шакшука с кабачком от Евгения Клопотенко

Обычной яичницей невозможно никого удивить, но вот если приготовить ее по арабскому рецепту… Совсем другое дело! Победитель популярного кулинарного шоу «МастерШеф» поведал, как готовится самая вкусная шакшука с кабачком. Этот процесс занимает не больше 20 минут.

Евгений Клопотенко утверждает, что данное блюдо отлично хранится в холодильнике. Потому шакшука — лучший вариант завтрака для тех, у кого мало времени по утрам. Просто приготовьте один раз большую порцию этого арабского блюда, а затем 2 дня подряд доставайте его из холодильника и разогревайте, чтобы вкусно перекусить.

Сытная шакшука с кабачком: тонкости приготовления

В рецепте указан такой ингредиент, как жирные сливки. Он придаст блюду нежность и приятную сладость. Но вы его можете заменить жидким йогуртом (без добавок). Этот продукт подарит шакшуке легкую кислинку.

Ингредиенты

Яйцо3 шт. Кабачок0,5 шт. Помидор2 шт. Чеснок1 зуб. Болгарский перец0,5 шт. Консервированные помидоры300 г Сливки15 г Оливковое масло2 ст. л. Зира1 щеп. Лук0,25 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Промываем крупные помидоры. Обсушиваем их. Нарезаем овощи большим кубиком и перекладываем их в глубокую емкость. Очищаем чеснок. Измельчаем его ножом или при помощи пресса. Добавляем чеснок к томатам.Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Промываем болгарский перец и обсушиваем его. Удаляем семена. Нарезаем овощ полосочками. Тщательно моем кабачок. Нарезаем его крупными кубиками. Добавляем лук, сладкий перец и кабачок к помидорам. Вливаем 1 ст. л. оливкового масла. Добавляем консервированные очищенные томаты. Хорошенько солим. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Разогреваем сковороду с 1 ст. л. оливкового масла. Обжариваем на ней овощную массу в течение 5–7 минут, установив средний нагрев. Всыпаем зиру. Хорошенько всё перемешиваем.Делаем небольшие углубления в овощной смеси, используя ложку, и вбиваем в них яйца. Присаливаем их. Держим блюдо на умеренном огне еще 2 минуты. Вливаем в сковороду жирные сливки. Тушим блюдо на слабом огне в течение 10 минут.

Затем вам необходимо будет лишь украсить шакшуку листочками свежей петрушки. Царский завтрак готов к подаче! Кстати, после добавления сливок вы можете довести шакшуку до готовности в предварительно разогретой духовке, а не на плите. Для этого вам нужно будет отправить ее запекаться в течение 5 минут при 220 градусах.