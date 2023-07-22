Описание приготовления:

Румяная и красочная закуска из грибов может быть подана не только в будни, но и на праздничный стол. Если вы хотите сделать ее вегетарианской, то замените брынзу или твердый сыр на тофу.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Грибы / Крупы / Рис / Шампиньоны Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Шампиньоны 4 Штуки (крупные)

Рис 100 Грамм

Вода 300 Миллилитров (горячая)

Брынза 70 Грамм

Соль 3 Щепотки

Лук зеленый 2 Штуки (стебля)

Масло подсолнечное 1 Ст. ложка (или оливковое)

Соус соевый 40 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

134 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шампиньоны фаршированные рисом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Шампиньоны приобретите крупные, лук можно использовать зеленый или репчатый.

Рис отварите в подсоленной горячей воде в течение 15 минут. Затем накройте емкость крышкой и дайте крупе пропариться еще 5 минут. Затем выложите рис в глубокую емкость и полейте соевым соусом.

Натрите брынзу или твердый сыр на терке с мелкими ячейками. Промойте зеленый лук и измельчите, добавьте в емкость.

Шампиньоны промойте в воде и извлеките ножки, их можно просто запечь вместе с фаршированными грибами. Перемешайте начинку и нафаршируйте ею шляпки грибов.

Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее грибы. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму в технику на средний уровень.

Запеките примерно 20-25 минут до румяности и готовности грибов.

Выложите шампиньоны фаршированные рисом на тарелки и подайте к столу. Приятного аппетита!