Описание приготовления:
Румяная и красочная закуска из грибов может быть подана не только в будни, но и на праздничный стол. Если вы хотите сделать ее вегетарианской, то замените брынзу или твердый сыр на тофу.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Грибы / Крупы / Рис / Шампиньоны Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные
Состав / Ингредиенты:
- Шампиньоны 4 Штуки (крупные)
- Рис 100 Грамм
- Вода 300 Миллилитров (горячая)
- Брынза 70 Грамм
- Соль 3 Щепотки
- Лук зеленый 2 Штуки (стебля)
- Масло подсолнечное 1 Ст. ложка (или оливковое)
- Соус соевый 40 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
134 ккал
Калорийность
6 г
Белки
6 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шампиньоны фаршированные рисом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Шампиньоны приобретите крупные, лук можно использовать зеленый или репчатый.
Рис отварите в подсоленной горячей воде в течение 15 минут. Затем накройте емкость крышкой и дайте крупе пропариться еще 5 минут. Затем выложите рис в глубокую емкость и полейте соевым соусом.
Натрите брынзу или твердый сыр на терке с мелкими ячейками. Промойте зеленый лук и измельчите, добавьте в емкость.
Шампиньоны промойте в воде и извлеките ножки, их можно просто запечь вместе с фаршированными грибами. Перемешайте начинку и нафаршируйте ею шляпки грибов.
Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее грибы. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму в технику на средний уровень.
Запеките примерно 20-25 минут до румяности и готовности грибов.
Выложите шампиньоны фаршированные рисом на тарелки и подайте к столу. Приятного аппетита!