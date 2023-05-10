Шампиньоны в сливочном соусе на мангале: съест даже тот, кто не любит грибы

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Admin
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Все знают, что на мангале можно притовить не только мясной шашлык.

Это блюдо обладает нежным сливочным вкусом с тонкими нотками легкой остроты.

Для этого вам понадобится:

  • 1 килограмм шампиньонов;
  • 0,1 килограмма сметаны;
  • 0,1 килограмма сливочного масла;
  • по половине чайной ложки паприки, кориандра и соли;
  • 5 зубчиков чеснока (можно чуть больше или меньше – на ваше усмотрение);
  • черный молотый перец на ваш вкус.

Измельчите чеснок прессом и мелко нарежьте ножом.

Затем разогрейте сливочное масло. Для этого можно использовать микроволновую печь или водяную баню.

После добавьте в растопленное масло чеснок, паприку, перец, кориандр, сметану и соль, тщательно все перемешайте.

В подходящей по размеру емкости замаринуйте шампиньоны в приготовленной массе.

Они должны быть полностью погружены в сметану со специями.

Чтобы грибы набрали вкус, необходимо поставить посуду с ними в холодильник на пару часов.

Затем их следует выставить на кухню.

Приблизительно через 20 минут можно приступать к жарке на мангале. 

Для этого подойдет как решетка, так и шампуры. 

Время готовки – около 20 минут.

При подаче можно добавить любой соус по вкусу.

 

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