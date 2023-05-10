Шампиньоны в сливочном соусе на мангале: съест даже тот, кто не любит грибы

Все знают, что на мангале можно притовить не только мясной шашлык.
Это блюдо обладает нежным сливочным вкусом с тонкими нотками легкой остроты.
Для этого вам понадобится:
- 1 килограмм шампиньонов;
- 0,1 килограмма сметаны;
- 0,1 килограмма сливочного масла;
- по половине чайной ложки паприки, кориандра и соли;
- 5 зубчиков чеснока (можно чуть больше или меньше – на ваше усмотрение);
- черный молотый перец на ваш вкус.
Измельчите чеснок прессом и мелко нарежьте ножом.
Затем разогрейте сливочное масло. Для этого можно использовать микроволновую печь или водяную баню.
После добавьте в растопленное масло чеснок, паприку, перец, кориандр, сметану и соль, тщательно все перемешайте.
В подходящей по размеру емкости замаринуйте шампиньоны в приготовленной массе.
Они должны быть полностью погружены в сметану со специями.
Чтобы грибы набрали вкус, необходимо поставить посуду с ними в холодильник на пару часов.
Затем их следует выставить на кухню.
Приблизительно через 20 минут можно приступать к жарке на мангале.
Для этого подойдет как решетка, так и шампуры.
Время готовки – около 20 минут.
При подаче можно добавить любой соус по вкусу.