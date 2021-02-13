«Шансов достроить не было». Почему решили демонтировать Крымскую АЭС?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 6. АиФ-Крым №6 10/02/2021

Призрак атомной энергетики Крыма на днях окончательно списали. Совмин РК принял распоряжение о демонтаже строений Крымской АЭС в посёлке Щёлкино Ленинского района. Речь идёт о шести объектах общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Что планируется построить на этом месте, узнавал «АиФ-Крым».

От дискотек до индустриального парка

Крымчане помнят, что решение о закрытии строительства АЭС в Щёлкино было принято под давлением общественных экологических организаций в 1989 году. К тому моменту на её строительство уже потратили свыше 500 миллионов рублей (почти 3,3 млрд в переводе на современные деньги).

Кстати, «АиФ» были одной из газет, которая не раз возвращалась к теме Крымской АЭС. В 1989 году они предоставили возможность высказаться сторонникам и противникам этого проекта. Члены правительственной комиссии, оценивавшие по требованию общественников безопасность будущей АЭС, напомнили, что площадка расположена рядом с сейсмически активным Южно-Азовским разломом. И при строительстве учтено возможное землетрясение силой в 7 баллов, а надо — 9, поскольку такие в древности в Крыму уже были.