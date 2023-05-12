Шарики из кефира в чесночном маринаде: отличная альтернатива дорогим сырам

Немногие могут позволить себе регулярно покупать камамбер, моцареллу и другие сорта изысканных сыров.
Вы можете сделать похожий самостоятельно из обычного кефира.
Для приготовления вам понадобится:
- 1 литр кефира с высоким процентом жирности;
- пара чесночных зубчиков;
- 0,2 литра оливкового или подсолнечного масла;
- 1 столовая ложка любой универсальной приправы;
- 1 столовая ложка итальянских трав;
- черный молотый перец и соль по вкусу.
За 10 часов до готовки поместите кефир в морозильную камеру.
После снимите упаковку (можно просто разрезать) и разделите затвердевший кефир на три равных доли.
Возьмите сито и поставьте его на глубокую миску.
Положите на сетку кефир и не трогайте на протяжении 6 часов, сливая стекающую сыворотку.
Затем установите гнет на кефир и поместите всю конструкцию в холодильник на целую ночь.
Загустевший кефир положите в другую миску и добавьте к нему приправу, перец и соль.
Перемешайте все и слепите небольшие шарики.
В отдельной емкости приготовьте маринад из масла и итальянских трав.
Положите туда кефирные шарики, закройте, слегка взболтайте и поместите в холодильник на 10 часов.