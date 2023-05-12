Шарики из кефира в чесночном маринаде: отличная альтернатива дорогим сырам

Немногие могут позволить себе регулярно покупать камамбер, моцареллу и другие сорта изысканных сыров.

Вы можете сделать похожий самостоятельно из обычного кефира.

Для приготовления вам понадобится:

1 литр кефира с высоким процентом жирности;

пара чесночных зубчиков;

0,2 литра оливкового или подсолнечного масла;

1 столовая ложка любой универсальной приправы;

1 столовая ложка итальянских трав;

черный молотый перец и соль по вкусу.

За 10 часов до готовки поместите кефир в морозильную камеру.

После снимите упаковку (можно просто разрезать) и разделите затвердевший кефир на три равных доли.

Возьмите сито и поставьте его на глубокую миску.

Положите на сетку кефир и не трогайте на протяжении 6 часов, сливая стекающую сыворотку.

Затем установите гнет на кефир и поместите всю конструкцию в холодильник на целую ночь.

Загустевший кефир положите в другую миску и добавьте к нему приправу, перец и соль.

Перемешайте все и слепите небольшие шарики.

В отдельной емкости приготовьте маринад из масла и итальянских трав.

Положите туда кефирные шарики, закройте, слегка взболтайте и поместите в холодильник на 10 часов.