Шарлотка по-еврейски: необычайно большая и пышная

Некоторые хозяйки справляются с приготовлением шарлотки за 10 минут, а затем лишь ждут, когда ее можно будет доставать из духовки. И это неудивительно, ведь в выпекании такого десерта всё очень просто. Если классический простой рецепт успел поднадоесть, рекомендуем попробовать, насколько вкусная шарлотка по-еврейски (более сложная вариация этого традиционного сладкого блюда).

Для того чтобы полакомиться такой выпечкой, вам понадобятся картофельный крахмал и сметана — ингредиенты, которых нет в привычной нам инструкции приготовления. Благодаря им шарлотка будет неимоверно пышной и вкусной. Попробуйте!

Пышная шарлотка по-еврейски: с чем ее приготовить

В качестве начинки для этой выпечки используют яблоки, нарезанные кубиком, а также предварительно замоченный изюм. Вы можете очистить фрукты от кожуры или же оставить ее при желании. Она ничуть не навредит нежному вкусу шарлотки.

Ингредиенты

Пшеничная мука100 г Соль1 щеп. Сахар80 г Сливочное масло75 г Яйцо2 шт. Крахмал20 г Сметана75 г Яблоко2 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Изюм50 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

В глубокую емкость вбиваем яйца. Добавляем сахар. Взбиваем всё при помощи венчика до побелевший смеси. Вливаем растопленное сливочное масло. Добавляем сметану любой жирности. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.В отдельной миске смешиваем пшеничную муку с картофельным крахмалом, солью и разрыхлителем. Всыпаем сухие ингредиенты к яично-сметанной смеси. Снова перемешиваем всё до однородности. Готовим начинку. Промываем яблоки. Удаляем сердцевинку и семена. Нарезаем их аккуратными кусочками. В глубокую емкость всыпаем изюм. Заливаем его горячей водой. Оставляем на 10 минут. Затем сливаем жидкость. Просушиваем изюм.Форму для выпечки смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем в нее треть от общего количества теста. Сверху помещаем яблоки и изюм, равномерно их распределяя. Затем выкладываем оставшееся тесто.Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут. Готово!

Чтобы шарлотка получилась еще аппетитнее, советуем два яблока небольшого размера нарезать тонкими дольками. Выложите кусочки фруктов по кругу на верхнем слое теста, слегка их вдавливая. В этом случае готовый пирог будет иметь потрясающий внешний вид!