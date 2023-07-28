Шарлотка с яблоками – это простая и пышная домашняя выпечка в виде сладкого яблочного пирога из бисквитного теста с начинкой из нарезки яблок. Тесто замешивается на яйцах, муке и молочных продуктах: кефире, сметане, молоке, иногда дополняется манкой, а в начинку, кроме яблок, добавляются другие фрукты. В данной теме вам представляются самые вкусные варианты яблочной шарлотки.

Простая пышная шарлотка с яблоками в духовке

Простая пышная шарлотка с яблоками в духовке готовится быстро, просто и из небольшого набора ингредиентов. В этом рецепте печем шарлотку по классическому варианту. Для пышности выпечки в тесто добавляем разрыхлитель для теста. Замешиваем тесто по правилам приготовления бисквита.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 1 ст.

Яйцо куриное 4 шт.

Сахар-песок 180 гр.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Соль 1 ч.л.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Яблоки 3 шт.

Масло сливочное для смазывания

Шаги 70 мин.

Пышная шарлотка с яблоками в духовке готовится очень просто. Ингредиенты для шарлотки точно отмериваем, согласно пропорции рецепта, что особенно важно для теста. Берем для взбивания яиц чистую сухую посуду. Включаем духовку на 200°С. Разбиваем в нее четыре яйца, насыпаем нужное количество сахара обычного, ванильного, соли и любым кухонным гаджетом взбиваем до состояния пышной пены примерно 5 минут. К взбитым яйцам насыпаем просеянную муку и добавляем разрыхлитель. Повторно эти ингредиенты взбиваем, чтобы получилось однородное и полужидкое тесто. Моем и очищаем от кожуры яблоки. Затем их нарезаем кусочками любого размера и формы, как вам больше нравится. Застилаем пергаментной бумагой форму для выпечки и хорошо смазываем сливочным маслом. Яблочную нарезку перекладываем в тесто и ложкой аккуратно перемешиваем. В форму переливаем замешанное тесто. Ставим форму в разогретую духовку с режимом «Верх-низ». После поднятия теста и образования корочки, нагрев уменьшаем до 150°С и продолжаем выпечку. Общее время выпечки 50 минут. Проверяем спичкой готовность шарлотки. По истечении этого времени форму достаем из духовки и даем немного остыть. Приготовленную в духовке простую пышную шарлотку с яблоками перекладываем на блюдо, декорируем по своему вкусу и подаем к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Шарлотка с яблоками на кефире

Шарлотку с яблоками на кефире отличает особая пышность, легкость и хороший вкус. Кефирное тесто замешивается на взбитых яйцах и муке с разрыхлителем. Такая шарлотка будет у вас и перекусом, и дополнением к чаю, и десертом к праздничному столу.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Кефир 2.5% – 200 мл.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 180 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Яблоки – 2-3 шт.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для шарлотки. Яйца и кефир берем комнатной температуры. Муку просеиваем на сито и смешиваем с разрыхлителем.

Шаг 2. В сухую посуду для замеса теста разбиваем яйца и насыпаем к ним сахар.

Шаг 3. Миксер включаем на среднюю скорость и течение нескольких минут взбиваем яйца с сахаром в однородную массу.

Шаг 4. Затем в эту массу выливаем кефир и миксером просто перемешиваем.

Шаг 5. Не выключая миксер, порционно добавляем к этой массе мучную смесь.

Шаг 6. Замешиваем тесто до однородного состояния, а густота должна получиться средней.

Шаг 7. Хорошо смазываем сливочным маслом любую форму для выпечки и переливаем в нее замешанное тесто.

Шаг 8. Яблоки моем, насухо вытираем салфеткой и нарезаем тонкими дольками.

Шаг 9. Включаем духовку на 180°С. Дольки яблок красиво погружаем в тесто.

Шаг 10. Выпекаем шарлотку в продолжение 45-50 минут и проверяем выпечку на готовность.

Шаг 11. Приготовленную шарлотку с яблоками на кефире немного остужаем, аккуратно извлекаем из формы, декорируем по своему вкусу и подаем к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Пышная яблочная шарлотка с разрыхлителем

Пышная яблочная шарлотка с разрыхлителем не относится к классическим вариантам и этот ингредиент добавляется при замесе теста на масле или кисломолочных продуктах. В этом рецепте добавляем в тесто растопленное сливочное масло, а для особого аромата и цвета яблоки смешиваем с цедрой цитрусовых.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы.

Сахар – 1 ст.

Разрыхлитель – 7 гр.

Соль – ½ ч.л.

Яблоки – 5 шт.

Лимон – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сухую посуду для замеса теста разбить три яйца и венчиком взбить, примерно 5 минут, в пышную массу. Затем налить растопленное сливочное масло и насыпать сахар с солью.

Шаг 2. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешать до однородного состояния.

Шаг 3. Муку просеять на сито, смешать с разрыхлителем, порционно пересыпать в яичную смесь и замесить тесто.

Шаг 4. Яблоки промыть, очистить от кожуры с сердцевинами и нарезать дольками.

Шаг 5. Нарезку яблок переложить в отдельную посуду и добавить цедру и сок лимона.

Шаг 6. Затем добавить цедру апельсина и все хорошо перемешать.

Шаг 7. Форму для выпечки застелить бумагой, смазать сливочным маслом и выложить яблочную начинку.

Шаг 8. Нарезку яблок залить замешанным тестом и поверхность ложкой разровнять.

Шаг 9. Форму прикрыть пленкой и оставить шарлотку на 10 минут для расстойки теста. Духовку включить на 180°С. Запечь шарлотку в разогретой духовке в течение 40-50 минут.

Шаг 10. Приготовленную пышную яблочную шарлотку с разрыхлителем аккуратно извлечь из формы, немного остудить, дополнить сахарной пудрой и подать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Творожная шарлотка с яблоками

Творожная шарлотка с яблоками многими признается самым вкусным яблочным десертом. Творог текстуру теста делает более плотной, и шарлотка получается влажной. В этом рецепте тесто замешиваем на яйцах, муке с разрыхлителем и твороге, соблюдая пропорцию ингредиентов.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Яйцо – 4 шт.

Сахар – 150 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Соль – 1 щепотка.

Творог – 250 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Яблоки – 3 шт.

Ванилин – 2 гр.

Корица – по вкусу.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала нужно подготовить творог для теста. Переложить его в отдельную посуду, добавить сметану и миксером хорошо перемешать до любой степени однородности.

Шаг 2. В другой сухой и чистой посуде миксером на средней скорости и в течение 5 минут взбить яйца с сахаром в пышную массу.

Шаг 3. Взбивать яйца нужно до стойких пиков, подобно, как для бисквита.

Шаг 4. В посуду для замеса теста переложить подготовленную творожную массу. К ней порционно добавить взбитые яйца и лопаткой быстро и аккуратно перемешивать.

Шаг 5. Муку смешать с разрыхлителем и ванилином. Мучную смесь через сито пересыпать в яично-творожную массу и так же быстро и аккуратно лопаткой замесить тесто, чтобы не осела воздушная основа.

Шаг 6. Смазать сливочным маслом бортики разъемной формы и бумагой застелить дно. В форму перелить замешанное тесто. Духовку включить на 180°С.

Шаг 7. Яблоки промыть, обсушить салфеткой и нарезать дольками.

Шаг 8. Затем дольки красиво распределить по поверхности шарлотки, погружая их в тесто и по желанию посыпать корицей.

Шаг 9. Запечь шарлотку в разогретой духовке в течение 35-45 минут. Затем извлечь из формы и немного остудить.

Шаг 10. Приготовленную творожную шарлотку с яблоками порционно нарезать и можно подавать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Шарлотка с яблоками и грушами

Шарлотка с яблоками и грушами будет у вас более ароматным за счет груш вариантом этой домашней выпечки. Груши, кроме аромата и вкуса, тесту придают влажность и нежность. В этом рецепте тесто для шарлотки замешиваем на молоке, сливочном масле, муке и разрыхлителе. Груши выбираем плотных сортов, чтобы сохранили форму при выпечке. Пропорция фруктов может быть любой.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко – 100 мл.

Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 130 гр.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Яблоки – 3 шт.

Груша – 1 шт.

Ванилин – 2 гр.

Корица – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки и грушу промыть и очистить от кожуры с сердцевинами. Два яблока с грушей нарезать средними кубиками. Одно яблоко нарезать дольками.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбить два яйца и насыпать сахар и ванилин.

Шаг 3. Миксером эти ингредиенты в продолжение 7-8 минут взбить в пышную массу.

Шаг 4. Затем к этой массе налить молоко с растопленным сливочным маслом и перемешать.

Шаг 5. Насыпать просеянную муку с корицей и разрыхлителем.

Шаг 6. В течение минуты миксером замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 7. Переложить в замешанное тесто нарезку яблок с грушей и аккуратно перемешать.

Шаг 8. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и переложить в нее замешанное тесто с фруктами.

Шаг 9. Поверх теста красиво разложить яблочные дольки.

Шаг 10. Равномерно посыпать яблочные дольки одной ложкой сахара.

Шаг 11. Духовку включить на 180°С. Запечь шарлотку в продолжение 45-50 минут.

Шаг 12. Приготовленную в духовке шарлотку с яблоками и грушами немного остудить, переложить на сервировочное блюдо и подать к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Шарлотка с яблоками на молоке

Шарлотка с яблоками на молоке имеет плюсы по сравнению с шарлоткой классической из трех ингредиентов: быстрее запекается, получается более влажной и нежной, а текстура теста более плотной. Для теста яйца взбиваются с сахаром и лучше с помощью миксера, а затем добавляются молоко и мука. Рецепт простой и быстрый.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко – 100 мл.

Яйцо – 4 шт.

Сахар – 120 гр.

Яблоки – 4 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар ванильный – 15 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для шарлотки. Молоко и яйца должны быть комнатной температуры, поэтому заранее достать их из холодильника.

Шаг 2. В сухую чашу миксера разбить четыре яйца, добавить щепотку соли и в продолжение 5-10 минут взбить до белого цвета и увеличения массы.

Шаг 3. В взбитую массу и не выключая миксер, порционно насыпать сахар обычный и ванильный.

Шаг 4. Пока все взбивается, промыть яблоки и нарезать тонкими дольками Кожуру можно оставить.

Шаг 5. После полного растворения сахара во взбитую массу налить молоко.

Шаг 6. Затем миксер выключить. В эту жидкую основу теста через сито насыпать муку с разрыхлителем и уже лопаткой аккуратно и движениями вверх-вниз замесить тесто. Важно, чтобы тесто не осело.

Шаг 7. Форму для выпечки застелить бумагой. Перелить в нее 1/3 замешанного теста и уложить половину яблочной нарезки. Затем перелить вторую треть теста, выложить второй слой яблок и залить остальным тестом. По поверхности теста разложить яблочные дольки.

Шаг 8. Духовку включить на 180°С. Запечь шарлотку в течение 30-40 минут и деревянной шпажкой проверить выпечку на готовность.

Шаг 9. Приготовленную шарлотку с яблоками на молоке остудить до комнатной температуры, извлечь из формы, декорировать сахарной пудрой и подать к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Яблочная шарлотка на сметане с яблоками

Яблочная шарлотка на сметане, как и вся выпечка на сметанном тесте, будет у вас одним из вариантов домашнего десерта с яблоками. Сметана придает тесту более влажную текстуру, и корочку делает румяной. Для удачной шарлотки важна правильная пропорция ингредиентов. Для пышности в тесто добавляется разрыхлитель. Сметана подходит жирностью не менее 20%, чтобы сохранился сливочный вкус.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 200 гр.

Сметана – 150 гр.

Масло растительное – 80 мл.

Сахар ванильный – 15 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Яблоки – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем, согласно рецепту, все ингредиенты для шарлотки. Включаем духовку на 180°С. Яйца и сметана должны быть комнатной температуры.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбиваем три яйца, насыпаем сахар обычный с ванильным и добавляем сметану.

Шаг 3. Миксером на средней скорости эти ингредиенты взбиваем. Важно, чтобы сахар растворился полностью.

Шаг 4. В яично-сметанную массу наливаем растительное масло и добавляем просеянную и смешанную с разрыхлителем муку.

Шаг 5. Миксером замешиваем тесто до однородного состояния.

Шаг 6. Форму для выпечки застилаем бумагой и в нее переливаем замешанное сметанное тесто.

Шаг 7. Яблоки моем, насухо вытираем салфеткой и нарезаем тонкими дольками.

Шаг 8. Яблочную нарезку веером раскладываем поверх теста. Ставим форму в разогретую духовку на 40-45 минут.

Шаг 9. Проверяем деревянной шпажкой готовность шарлотки, достаем форму из духовки и оставляем на пару минут для остывания.

Шаг 10. Затем форму аккуратно убираем и перекладываем шарлотку на блюдо.

Шаг 11. Приготовленную яблочную шарлотку на сметане порционно нарезаем и подаем к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Яблочная шарлотка с корицей

Яблочная шарлотка с корицей готовится с добавлением этой пряности либо к яблочной начинке, либо в тесто. Цвет шарлотки получится более темный, но аромат и вкус десерта будет отличный. Приготовление такой шарлотки не отличается от классического варианта. В этом рецепте тесто замешиваем на яйцах, муке, сахаре и с добавлением корицы.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 160 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Корица молотая – ½ ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яблоки – 400 гр.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Сахарная пудра – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для шарлотки. Яйца и масло должны быть комнатной температуры.

Шаг 2. Яблоки промыть, очистить от кожуры и нарезать крупными дольками.

Шаг 3. Любую форму для выпечки хорошо смазать сливочным маслом, обсыпать панировочными сухарями и выложить нарезку яблок.

Шаг 4. В посуде для замеса теста венчиком или миксером взбить в пышную массу яйца с сахаром. Затем порционно насыпать просеянную муку с разрыхлителем и корицей, и замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 5. Духовку включить на 180°С. Замешенным тестом залить яблочные дольки в форме и поставить шарлотку в духовку на 40-45 минут.

Шаг 6. Испеченную яблочную шарлотку с корицей немного остудить, извлечь из формы, посыпать ложкой сахарной пудры и декорировать по своему вкусу.

Шаг 7. Приготовленную шарлотку можно сервировать к столу как в теплом, так и в холодном виде. Вкусной и удачной выпечки!

Шарлотка с яблоками и бананами

Яблочную начинку отлично дополняют бананы, придавая ей особый аромат и вкус, поэтому шарлотка с яблоками и бананами будет у вас вариантом простой и быстрой домашней выпечки. Тесто замешиваем, как для обычной шарлотки: на взбитых с сахаром яйцах, муке и разрыхлителе. Чтобы выпечка получилась более полезной, можно пшеничную муку заменить рисовой или овсяной и на 1/3 уменьшить объем сахара.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Яйцо – 5 шт.

Сахар – 180 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Яблоки – 750 гр.

Банан – 150 гр.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для шарлотки. Просеять на сито выбранную муку с разрыхлителем.

Шаг 2. В пышную пену любым кухонным гаджетом взбить яйца с сахаром. В эту массу добавить ванильный сахар и лопаткой перемешать.

Шаг 3. К взбитым яйцам порционно пересыпать просеянную муку с разрыхлителем и лопаткой все аккуратно и активно перемешать, чтобы тесто не осело.

Шаг 4. Яблоки и банан очистить от кожуры и нарезать средними кусочками любой формы. Нарезку фруктов переложить в тесто и перемешать.

Шаг 5. Включить духовку на 180°С. Форму для выпечки застелить бумагой и перелить в нее тесто с яблочно-банановой начинкой. Выпекать шарлотку в течение 30 минут. Затем нагрев уменьшить до 150°С и продолжить выпечку еще 10 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Шаг 6. Приготовленную шарлотку с яблоками и бананами остудить, аккуратно переложить из формы на сервировочное блюдо, посыпать сахарной пудрой и подать к десертному столу. Вкусной и удачной выпечки!

Шарлотка с яблоками и манкой

Шарлотка с яблоками и манкой, как и вся выпечка с манной крупой, отличается рассыпчатой текстурой и нежным вкусом. Сама манка не имеет достаточной клейкости для удержания яблочной начинки, поэтому ее в тесто добавляют вместе с мукой и в пропорции 1:1, а замешивается тесто на яйце, кисломолочном продукте, масле и разрыхлителе. Яйца не взбиваются, так как манка разрушает мелкие пузырьки своими крупинками. В этом рецепте замешиваем тесто на кефире.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Мука – 100 гр.

Манка – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 200 мл.

Сахар – 90 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Соль – 1 щепотка.

Яблоки – 1 шт.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для шарлотки сразу отмерить, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Растопить в микроволновке сливочное масло и немного остудить.

Шаг 3. В посуду для замеса теста разбить яйцо, насыпать два вида сахара, щепотку соли и венчиком эти ингредиенты перемешать, чтобы сахар растворился.

Шаг 4. В эту массу перелить растопленное сливочное масло и все еще раз перемешать.

Шаг 5. Затем налить к ней кефир, только не холодный и еще раз перемешать.

Шаг 6. Далее в эту жидкую массу насыпать манную крупу.

Шаг 7. Муку просеять на сито, смешать с разрыхлителем, пересыпать к остальным ингредиентам и замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 8. Крупное яблоко очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками.

Шаг 9. Переложить нарезку яблока в тесто и еще раз перемешать.

Шаг 10. Включить духовку на 170°С. Замешанное с манкой тесто перелить в любую форму и запечь в духовке 40-50 минут, проверив готовность деревянной палочкой.

Шаг 11. Приготовленную шарлотку с яблоками и манкой остудить, извлечь из формы, посыпать сахарной пудрой и подать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!