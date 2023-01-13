Шары с гелием с доставкой в Москве. Сколько летают шары?

День рождения — это счастливое событие, которое стоит отметить с помпой. Вы можете приветствовать своих гостей в пространстве, украшенном воздушными шарами. И шар с блестками внутри как называется? Может это то, что заставит порадовать вашего именинника. Шары с гелием с доставкой в Москве рекомендуем заказать на сайте https://mossharik.ru/105-shary-s-geliem.

Светящиеся шары. Эта разновидность воздушных шаров по праву считается одной из самых эффектных и стильных. Если разнообразные композиции из обычных латексных шаров выглядят красиво, то представляете, как смотрятся в темное время суток на открытом воздухе или в помещении без света светящиеся шары? Есть, от чего затаить дыхание.

По своему составу они ничем не отличаются от обычных латексных шаров. Наполняют их гелием или воздухом. Свое название светящиеся шары получили благодаря расположенным в ним светодиодам определенного цвета (в тон оттенка самого шарика). Питание светодиодов осуществляется от традиционной плоской батарейки. Ее мощности хватает на 15 часов непрерывной работы. Если вам нужно включить ЦВЕТ, то потяните за веревочку, и шарик засветится.

Где можно использовать эти шары? Сфера применения невероятно широка: это дискотеки в помещении и на улице, представления и концерты, рестораны и бары с полутемным освещением, танцплощадки на торжественных мероприятиях — свадьба, День рождения и т. д. Причем светящиеся шары могут быть не только развешены поодиночке или разбросаны по полу в хаотическом порядке.

Из них можно создавать арки, фигуры, символы, фразы. Если позволяет бюджет, усыпьте все свое помещение шарами, чтобы у каждого входящего создавалось впечатление, что он попал в некую параллельную реальность, неоновый мир.

Отмечаете 1 января? Соорудите из шаров подобие праздничной ели, а на стене выложите цифры, обозначающие наступивший год. Под потолок запустите множество гелевых светящихся шариков, которые станут «звездами» на вашем шоу. Несомненно, появление этих шаров дает новые возможности для украшения помещений. Фантазия получает новые границы для придумывания вариантов праздничного декора комнат и залов.

А как невыразимо удивительно смотрятся гелевые светящиеся шарики, запущенные в ночное время. Это гораздо интереснее и колоритнее банального салюта, которым сейчас никого не удивишь. А мерно летящие над вами шарики, ярко выделяющиеся на фоне темного неба, подобно звездам Млечного Пути, спустившимся к людям, — это весьма выразительное зрелище. Очень красиво смотрятся синие и белые цвета, а можно запустить и радугу — многоцветное ассорти из шаров нескольких оттенков. Завершите свой праздник шикарным аккордом. Гвоздь программы званного вечера — светящиеся шарики в ночном небе.