Шашлык из карпа: пошаговый рецепт от Валерия Пономаря (видео)

Готовый шалык нужно полить соком лайма или лимона.

Если шашлыки из мяса – дело привычное, то вот такое же блюдо из рыбы не так распространено на отдыхе и пикнике. Рекомендуем исправить это и приготовить вкуснейший шашлык из карпа по рецепту известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Он получается сочный и аппетитный, поэтому никто не останется равнодушным, попробовав его.

Шашлык из карпа

Ингредиенты:

карп – 1 шт. (вес 3 кг);

лук – 500 гр;

соль крупная морская – 1 ч. л;

острая аджика – 2 ст. л;

белое вино – 60 мл;

оливковое масло – 2 ст. л;

сок лимона или лайма.

Способ приготовления:

У карпа срезать филе вместе с ребрами, нарезать порционными кусками шириной четыре– пять сантиметров.

Лук почистить, нарезать кубиками и пережать с солью, чтобы он выделил как можно больше сока. Добавить в маринад все остальные ингредиенты и соединить с рыбой. Отправить в холодильник на три часа. Карп будет вкуснее, если мариновать его всю ночь, поэтому лучше это сделать с вечера.

Промариновавшуюся рыбу надеть на шампуры вдоль ребер, чтобы она лучше держалась, готовить на углях примерно около восьми минут, но нужно смотреть по готовности: времени может уйти чуть больше или чуть меньше.

Соком лайма или лимона поливаем уже готовую рыбу. По словам кулинара, если добавить сок к сырой рыбе, он будет расщеплять белок.

Подавать можно с овощами, приготовленными на гриле. Ранее Фокус писал, как это делается.