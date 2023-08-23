Шашлык из курицы

По
Admin
-
0
57

Шашлык из курицы – это популярное кушанье, которое можно приготовить, как на раскаленных углях, так и в домашних условиях, используя сковороду или духовой шкаф. Вне зависимости от выбранного способа приготовления, правильно замаринованная птица всегда получается безумно сочной и тающей во рту. Маринад можно приготовить на основе соевого соуса или майонеза, также для готовки подходят самые разные части курицы: филе, бедрышки или же голени.

Самый вкусный шашлык из курицы в духовке

Самый вкусный шашлык из курицы в духовке готовится легко и просто, особенно, если знать, с какими компонентами «дружит» птица. В этом рецепте вы узнаете, как замариновать мясо и запечь его в духовом шкафу так, чтобы мякоть в прямом смысле слова распадалась по волокнам.

Шашлык из курицы

Ингредиенты –+8 порц.

  • Бедра куриные 8 шт.
  • Майонез 100 гр.
  • Соус соевый 70 мл.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Масло подсолнечное 30 мл.
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Соль  по вкусу

Шаги 190 мин.

  1. Шашлык из курицы

    Вкусный шашлык из курицы готовится очень просто. Куриные бедрышки тщательно промываем водой и насухо промакиваем бумажными полотенцами, помещаем в чашу с высокими бортиками.

  2. Шашлык из курицы

    Добавляем репчатый лук, нарезанный кольцами средней толщины.

  3. Шашлык из курицы

    Сдабриваем бедра соевым соусом и майонезом.

  4. Шашлык из курицы

    Щедро посыпаем солью и специями – активно перемешиваем.

  5. Шашлык из курицы

    Маринуем бедра 2-3 часа в холодильнике, а затем перекладываем на противень, устеленный фольгой и промазанный маслом.

  6. Шашлык из курицы

    Запекаем кушанье на протяжении 60 минут при температуре в 200 градусов.

  7. Шашлык из курицы

    Шашлык из курицы готов! Сочные бедра подаем к столу в теплом виде, полив гарнир выделившимся соком. Приятного аппетита!

Сочный шашлык из курицы на мангале

Сочный шашлык из курицы на мангале, приготовленный из крылышек, хорошенько замаринованных в соусе «чили» – это пикантное и невероятно вкусное кушанье, которое придется по вкусу, как вашим домочадцам, так и гостям. Подавайте с отварным молодым картофелем и салатом из свежих овощей.

Время готовки – 7 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Крылышки куриные – 2 кг.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.
  • Приправа «гриль» – 20 гр.
  • Тимьян – 2 веточки.
  • Соус «чили» – 300 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые и обсушенные куриные крылья разрезаем по суставу на две части.

Шашлык из курицы

Шаг 2. Мясо засыпаем травами и специями – хорошенько перемешиваем.

Шашлык из курицы

Шаг 3. Добавляем чеснок, измельченный при помощи пресса либо терки.

Шашлык из курицы

Шаг 4. Перемешиваем и на 6 часов перемещаем на полку холодильной камеры.

Шашлык из курицы

Шаг 5. Жарим крылышки на решетке до полной готовности.

Шашлык из курицы

Шаг 6. Горячий шашлык смешиваем с соусом «чили» и подаем к столу.

Шашлык из курицы

Шаг 7. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы

Шашлык из курицы в духовке на шпажках

Шашлык из курицы в духовке на шпажках – это потрясающий вариант для питательного и вкусного ужина, который прекрасно сочетается с любым гарниром и овощами. Для маринада будут использоваться следующие продукты: соевый соус, чеснок и немного лимонного сока.

Время готовки – 2 ч. 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 600 гр.
  • Соус соевый – 30 мл.
  • Мед пчелиный – 1 ст.л.
  • Лимон – ½ шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе ополаскиваем и обсушиваем, разрезаем на порционные кусочки и укладываем в глубокую емкость.

Шашлык из курицы

Шаг 2. В отдельной пиале смешиваем составляющие маринада: лимонный сок, мед и соевый соус.

Шашлык из курицы

Шаг 3. В полученную смесь выдавливаем зубчики чеснока.

Шашлык из курицы

Шаг 4. Закидываем птицу в маринад, хорошенько перемешиваем и оставляем на несколько часов при комнатной температуре.

Шашлык из курицы

Шаг 5. По истечении времени, нанизываем кусочки на деревянные шпажки, предварительно вымоченные в воде.

Шашлык из курицы

Шаг 6. Кладем полуфабрикаты в форму для запекания и отправляем в духовку, прогретую до 200 градусов, на полчаса.

Шашлык из курицы

Шаг 7. Румяные шашлычки подаем к столу, дополнив зеленью. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы

Маринад для шашлыка из курицы с луком

Маринад для шашлыка из курицы с луком – это проверенный способ приготовления невероятно вкусного блюда из мяса. Главные секреты успеха заключаются в мелкой нарезке лука и нужном времени приготовления, так как птицу очень легко пересушить. Готовность проверяем, сделав надрез ножом, сок должен быть прозрачным.

Время готовки – 3 ч. 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 800 гр.
  • Пюре из томатов/помидоры – 1 ст./4 шт.
  • Лук – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шашлык из курицы

Шаг 2. Промытое куриное мясо нарезаем кусками, со сторонами около 5 сантиметров.

Шашлык из курицы

Шаг 3. Очищенный лук выкладываем в чашу блендера и пробиваем до состояния мелких кусочков.

Шашлык из курицы

Шаг 4. Лук, томатное пюре или перетертые свежие томаты и приправы, отправляем к курице – перемешиваем.

Шашлык из курицы

Шаг 5. Состав перемешиваем и закрываем крышкой либо затягиваем пленкой, маринуем при комнатной температуре около 3 часов.

Шашлык из курицы

Шаг 6. За 30 минут до окончания маринования, добавляем соль.

Шашлык из курицы

Шаг 7. Насаживаем аппетитную птицу на шампуры.

Шашлык из курицы

Шаг 8. Кладем заготовки на мангал с горячими углями и жарим 15-20 минут, периодически ворочая.

Шашлык из курицы

Шаг 9. Горячий шашлык перекладываем в тарелку и приглашаем семью для дегустации. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы

Маринад из майонеза для шашлыка из курицы

Маринад из майонеза для шашлыка из курицы – это идеальное дополнение к нежному мясу птицы, так как в его состав входит все необходимое. За счет масла содержащегося в майонезе, куриные кусочки с легкостью покрываются румяной и такой аппетитной корочкой.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 1 кг.
  • Лук – 2 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе ополаскиваем и промакиваем бумажными салфетками, нарезаем порционными кусочки среднего размера.

Шашлык из курицы

Шаг 2. В чашу блендера забрасываем очищенный лук, соль и молотый перец – пробиваем до однородной консистенции.

Шашлык из курицы

Шаг 3. Смешиваем луковую кашицу с птицей, устанавливаем сверху груз и убираем заготовку в холод минимум на 2-3 часа.

Шашлык из курицы

Шаг 4. К маринованному мясу добавляем майонез и интенсивно перемешиваем.

Шашлык из курицы

Шаг 5. Кусочки нанизываем на шампуры и жарим на раскаленных углях до готовности.

Шашлык из курицы

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Шашлык из курицы

Маринад для куриного шашлыка с соевым соусом

Маринад для куриного шашлыка с соевым соусом, с кусочками молодого кабачка, готовится с добавлением ароматных трав и черного перца. Блюдо  сытное и питательное, прекрасно подходит для полноценного обеда либо ужина, не требующего гарнира.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 800 гр.
  • Соус соевый – 5 ст.л.
  • Майоран – ½ ч.л.
  • Базилик – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки замачиваем шпажки из дерева в воде, дабы они не подгорели в духовке.

Шашлык из курицы

Шаг 2. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и укладываем в пиалу, заливаем соевым соусом и засыпаем специями, указанными в списке выше.

Шашлык из курицы

Шаг 3. Компоненты тщательно перемешиваем и оставляем на рабочем столе для пропитки на 15-20 минут.

Шашлык из курицы

Шаг 4. Промытый кабачок режем на ломтики такого же размера, как и мясо. Параллельно нагреваем духовой шкаф до отметки в 180 градусов.

Шашлык из курицы

Шаг 5. Чередуя курицу и кабачок, нанизываем компоненты на шпажки.

Шашлык из курицы

Шаг 6. Заготовки перекладываем на противень со слоем фольги либо пекарской бумаги.

Шашлык из курицы

Шаг 7. Готовим на протяжении 15-20 минут и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы

Сочный шашлык из куриных ножек

Сочный шашлык из куриных ножек, приготовленный на мангале – это классика летнего меню, без которого не обходится ни один пикник или поездка на дачу. Представляем вашему вниманию простой и вкусный рецепт с майонезом, соевым соусом, а также розмарином и тимьяном.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Ножки куриные – 1,5 кг.
  • Тимьян – 10 гр.
  • Розмарин – 1 ч.л.
  • Майонез – 150 гр.
  • Соус соевый – 100 мл.
  • Специи для курицы – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Голени промываем, обсушиваем любым удобным способом и складываем в миску.

Шашлык из курицы

Шаг 2. К мясу высыпаем листочки сухого розмарина, приправы и соль.

Шашлык из курицы

Шаг 3. Дополняем свежим тимьяном и старательно перемешиваем.

Шашлык из курицы

Шаг 4. Сдабриваем майонезом и соевым соусом, оставляем для пропитки на 120 минут.

Шашлык из курицы

Шаг 5. Маринованные ножки жарим на углях до выделения прозрачного сока. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы

Шашлык из куриных бедрышек

Шашлык из куриных бедрышек – это невероятно ароматное блюдо, которое разлетается с тарелок в мгновение ока. Но это и вовсе неудивительно, так как мясо, пропитанное майонезом, томатной пастой и специями, всегда получается безумно нежным, сочным и тающим во рту.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Бедра куриные – 5-6 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Кетчуп/паста томатная – 3 ст.л.
  • Специи для курицы/шашлыка – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные бедра тщательно промываем, при необходимости выдергиваем перья и срезаем излишки жира.

Шашлык из курицы

Шаг 2. В пиале смешиваем кетчуп, приправы и майонез.

Шашлык из курицы

Шаг 3. Полученной смесью заливаем птицу.

Шашлык из курицы

Шаг 4. Тщательно перемешав, убираем в холодильную камеру на 2-3 часа, а лучше – на всю ночь.

Шашлык из курицы

Шаг 5. Жарим шашлык на решетке с двух сторон до полной готовности (примерно 20-25 минут).

Шашлык из курицы

Шаг 6. Раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы

Вкусный шашлык из курицы на сковороде

Вкусный шашлык из курицы на сковороде – это легкое и питательное кушанье, которое станет для вас сытным и легким ужином, содержащим в себе всего лишь 180 калорий на 100 грамм. Готовится блюдо очень быстро, поэтому прекрасно подойдет для тех, кто считает, что все гениальное – просто!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
  • Аджика – 1 ст.л.
  • Мед – ½ ч.л.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Соус соевый – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное бумажными полотенцами куриное мясо нарезаем сегментами среднего размера.

Шашлык из курицы

Шаг 2. Для маринада, в тарелку с высокими бортиками отправляем жидкий мед, соль, приправы, соевый соус и подсолнечное масло.

Шашлык из курицы

Шаг 3. Состав перемешиваем, соединяем с мясом.

Шашлык из курицы

Шаг 4. Птицу с маринадом хорошенько перемешиваем и оставляем на 30-40 минут.

Шашлык из курицы

Шаг 5. Затем нанизываем аппетитные ломтики на деревянные шпажки.

Шашлык из курицы

Шаг 6. Выкладываем полуфабрикаты на сковородку с горячим маслом и жарим в течение 20 минут, периодически переворачивая.

Шашлык из курицы

Шаг 7. Подаем в сочетании с кетчупом. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы

Маринад для шашлыка из курицы с лимоном и луком

Маринад для шашлыка из курицы с лимоном и луком – это идеальное дополнение к нежному мясу птицы. Готовить такой шашлык мы будем в духовом шкафу, используя стеклянную банку. Кушанье удивит вас своими превосходными вкусовыми характеристиками и насыщенным ароматом.

Время готовки – 3 ч. 15 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 500 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Вода минеральная с газом – 1 ст.
  • Лимон – ½ шт.
  • Приправа для шашлыка – 1 ст.л.
  • Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе обдаем водой и даем время обсохнуть, затем режем на порционные ломтики. Очищенный лук нарезаем кольцами средней толщины.

Шашлык из курицы

Шаг 2. Выкладываем подготовленные компоненты в кастрюлю, сдабриваем соком лимона, специями и солью.

Шашлык из курицы

Шаг 3. Ингредиенты тщательно перемешиваем, на час оставляем при комнатной температуре.

Шашлык из курицы

Шаг 4. Затем заливаем птицу минералкой и засекаем еще 2 часа.

Шашлык из курицы

Шаг 5. По истечении указанного времени, куриные кусочки промакиваем салфетками и чередуя с луком, насаживаем на шпажки.

Шашлык из курицы

Шаг 6. Полуфабрикаты помещаем в банку, горлышко закрываем фольгой.

Шашлык из курицы

Шаг 7. Помещаем стеклянную банку в холодную духовку и разогреваем до 150 градусов, доводим до румяности и подаем к столу. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА