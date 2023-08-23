Шашлык из курицы – это популярное кушанье, которое можно приготовить, как на раскаленных углях, так и в домашних условиях, используя сковороду или духовой шкаф. Вне зависимости от выбранного способа приготовления, правильно замаринованная птица всегда получается безумно сочной и тающей во рту. Маринад можно приготовить на основе соевого соуса или майонеза, также для готовки подходят самые разные части курицы: филе, бедрышки или же голени.

Самый вкусный шашлык из курицы в духовке

Самый вкусный шашлык из курицы в духовке готовится легко и просто, особенно, если знать, с какими компонентами «дружит» птица. В этом рецепте вы узнаете, как замариновать мясо и запечь его в духовом шкафу так, чтобы мякоть в прямом смысле слова распадалась по волокнам.

Ингредиенты –+8 порц.

Бедра куриные 8 шт.

Майонез 100 гр.

Соус соевый 70 мл.

Лук репчатый 1 шт.

Масло подсолнечное 30 мл.

Специи и Приправы по вкусу

Соль по вкусу

Шаги 190 мин.

Вкусный шашлык из курицы готовится очень просто. Куриные бедрышки тщательно промываем водой и насухо промакиваем бумажными полотенцами, помещаем в чашу с высокими бортиками. Добавляем репчатый лук, нарезанный кольцами средней толщины. Сдабриваем бедра соевым соусом и майонезом. Щедро посыпаем солью и специями – активно перемешиваем. Маринуем бедра 2-3 часа в холодильнике, а затем перекладываем на противень, устеленный фольгой и промазанный маслом. Запекаем кушанье на протяжении 60 минут при температуре в 200 градусов. Шашлык из курицы готов! Сочные бедра подаем к столу в теплом виде, полив гарнир выделившимся соком. Приятного аппетита!

Сочный шашлык из курицы на мангале

Сочный шашлык из курицы на мангале, приготовленный из крылышек, хорошенько замаринованных в соусе «чили» – это пикантное и невероятно вкусное кушанье, которое придется по вкусу, как вашим домочадцам, так и гостям. Подавайте с отварным молодым картофелем и салатом из свежих овощей.

Время готовки – 7 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Крылышки куриные – 2 кг.

Чеснок – 6 зуб.

Паприка сладкая молотая – 1 ст.л.

Приправа «гриль» – 20 гр.

Тимьян – 2 веточки.

Соус «чили» – 300 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые и обсушенные куриные крылья разрезаем по суставу на две части.

Шаг 2. Мясо засыпаем травами и специями – хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем чеснок, измельченный при помощи пресса либо терки.

Шаг 4. Перемешиваем и на 6 часов перемещаем на полку холодильной камеры.

Шаг 5. Жарим крылышки на решетке до полной готовности.

Шаг 6. Горячий шашлык смешиваем с соусом «чили» и подаем к столу.

Шаг 7. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы в духовке на шпажках

Шашлык из курицы в духовке на шпажках – это потрясающий вариант для питательного и вкусного ужина, который прекрасно сочетается с любым гарниром и овощами. Для маринада будут использоваться следующие продукты: соевый соус, чеснок и немного лимонного сока.

Время готовки – 2 ч. 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 600 гр.

Соус соевый – 30 мл.

Мед пчелиный – 1 ст.л.

Лимон – ½ шт.

Чеснок – 2 зуб.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе ополаскиваем и обсушиваем, разрезаем на порционные кусочки и укладываем в глубокую емкость.

Шаг 2. В отдельной пиале смешиваем составляющие маринада: лимонный сок, мед и соевый соус.

Шаг 3. В полученную смесь выдавливаем зубчики чеснока.

Шаг 4. Закидываем птицу в маринад, хорошенько перемешиваем и оставляем на несколько часов при комнатной температуре.

Шаг 5. По истечении времени, нанизываем кусочки на деревянные шпажки, предварительно вымоченные в воде.

Шаг 6. Кладем полуфабрикаты в форму для запекания и отправляем в духовку, прогретую до 200 градусов, на полчаса.

Шаг 7. Румяные шашлычки подаем к столу, дополнив зеленью. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из курицы с луком

Маринад для шашлыка из курицы с луком – это проверенный способ приготовления невероятно вкусного блюда из мяса. Главные секреты успеха заключаются в мелкой нарезке лука и нужном времени приготовления, так как птицу очень легко пересушить. Готовность проверяем, сделав надрез ножом, сок должен быть прозрачным.

Время готовки – 3 ч. 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 800 гр.

Пюре из томатов/помидоры – 1 ст./4 шт.

Лук – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Промытое куриное мясо нарезаем кусками, со сторонами около 5 сантиметров.

Шаг 3. Очищенный лук выкладываем в чашу блендера и пробиваем до состояния мелких кусочков.

Шаг 4. Лук, томатное пюре или перетертые свежие томаты и приправы, отправляем к курице – перемешиваем.

Шаг 5. Состав перемешиваем и закрываем крышкой либо затягиваем пленкой, маринуем при комнатной температуре около 3 часов.

Шаг 6. За 30 минут до окончания маринования, добавляем соль.

Шаг 7. Насаживаем аппетитную птицу на шампуры.

Шаг 8. Кладем заготовки на мангал с горячими углями и жарим 15-20 минут, периодически ворочая.

Шаг 9. Горячий шашлык перекладываем в тарелку и приглашаем семью для дегустации. Приятного аппетита!

Маринад из майонеза для шашлыка из курицы

Маринад из майонеза для шашлыка из курицы – это идеальное дополнение к нежному мясу птицы, так как в его состав входит все необходимое. За счет масла содержащегося в майонезе, куриные кусочки с легкостью покрываются румяной и такой аппетитной корочкой.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе ополаскиваем и промакиваем бумажными салфетками, нарезаем порционными кусочки среднего размера.

Шаг 2. В чашу блендера забрасываем очищенный лук, соль и молотый перец – пробиваем до однородной консистенции.

Шаг 3. Смешиваем луковую кашицу с птицей, устанавливаем сверху груз и убираем заготовку в холод минимум на 2-3 часа.

Шаг 4. К маринованному мясу добавляем майонез и интенсивно перемешиваем.

Шаг 5. Кусочки нанизываем на шампуры и жарим на раскаленных углях до готовности.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Маринад для куриного шашлыка с соевым соусом

Маринад для куриного шашлыка с соевым соусом, с кусочками молодого кабачка, готовится с добавлением ароматных трав и черного перца. Блюдо сытное и питательное, прекрасно подходит для полноценного обеда либо ужина, не требующего гарнира.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 800 гр.

Соус соевый – 5 ст.л.

Майоран – ½ ч.л.

Базилик – ½ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки замачиваем шпажки из дерева в воде, дабы они не подгорели в духовке.

Шаг 2. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и укладываем в пиалу, заливаем соевым соусом и засыпаем специями, указанными в списке выше.

Шаг 3. Компоненты тщательно перемешиваем и оставляем на рабочем столе для пропитки на 15-20 минут.

Шаг 4. Промытый кабачок режем на ломтики такого же размера, как и мясо. Параллельно нагреваем духовой шкаф до отметки в 180 градусов.

Шаг 5. Чередуя курицу и кабачок, нанизываем компоненты на шпажки.

Шаг 6. Заготовки перекладываем на противень со слоем фольги либо пекарской бумаги.

Шаг 7. Готовим на протяжении 15-20 минут и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Сочный шашлык из куриных ножек

Сочный шашлык из куриных ножек, приготовленный на мангале – это классика летнего меню, без которого не обходится ни один пикник или поездка на дачу. Представляем вашему вниманию простой и вкусный рецепт с майонезом, соевым соусом, а также розмарином и тимьяном.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Ножки куриные – 1,5 кг.

Тимьян – 10 гр.

Розмарин – 1 ч.л.

Майонез – 150 гр.

Соус соевый – 100 мл.

Специи для курицы – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Голени промываем, обсушиваем любым удобным способом и складываем в миску.

Шаг 2. К мясу высыпаем листочки сухого розмарина, приправы и соль.

Шаг 3. Дополняем свежим тимьяном и старательно перемешиваем.

Шаг 4. Сдабриваем майонезом и соевым соусом, оставляем для пропитки на 120 минут.

Шаг 5. Маринованные ножки жарим на углях до выделения прозрачного сока. Приятного аппетита!

Шашлык из куриных бедрышек

Шашлык из куриных бедрышек – это невероятно ароматное блюдо, которое разлетается с тарелок в мгновение ока. Но это и вовсе неудивительно, так как мясо, пропитанное майонезом, томатной пастой и специями, всегда получается безумно нежным, сочным и тающим во рту.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 5-6 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Кетчуп/паста томатная – 3 ст.л.

Специи для курицы/шашлыка – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные бедра тщательно промываем, при необходимости выдергиваем перья и срезаем излишки жира.

Шаг 2. В пиале смешиваем кетчуп, приправы и майонез.

Шаг 3. Полученной смесью заливаем птицу.

Шаг 4. Тщательно перемешав, убираем в холодильную камеру на 2-3 часа, а лучше – на всю ночь.

Шаг 5. Жарим шашлык на решетке с двух сторон до полной готовности (примерно 20-25 минут).

Шаг 6. Раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Вкусный шашлык из курицы на сковороде

Вкусный шашлык из курицы на сковороде – это легкое и питательное кушанье, которое станет для вас сытным и легким ужином, содержащим в себе всего лишь 180 калорий на 100 грамм. Готовится блюдо очень быстро, поэтому прекрасно подойдет для тех, кто считает, что все гениальное – просто!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Аджика – 1 ст.л.

Мед – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соус соевый – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное бумажными полотенцами куриное мясо нарезаем сегментами среднего размера.

Шаг 2. Для маринада, в тарелку с высокими бортиками отправляем жидкий мед, соль, приправы, соевый соус и подсолнечное масло.

Шаг 3. Состав перемешиваем, соединяем с мясом.

Шаг 4. Птицу с маринадом хорошенько перемешиваем и оставляем на 30-40 минут.

Шаг 5. Затем нанизываем аппетитные ломтики на деревянные шпажки.

Шаг 6. Выкладываем полуфабрикаты на сковородку с горячим маслом и жарим в течение 20 минут, периодически переворачивая.

Шаг 7. Подаем в сочетании с кетчупом. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из курицы с лимоном и луком

Маринад для шашлыка из курицы с лимоном и луком – это идеальное дополнение к нежному мясу птицы. Готовить такой шашлык мы будем в духовом шкафу, используя стеклянную банку. Кушанье удивит вас своими превосходными вкусовыми характеристиками и насыщенным ароматом.

Время готовки – 3 ч. 15 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 гр.

Лук – 2 шт.

Вода минеральная с газом – 1 ст.

Лимон – ½ шт.

Приправа для шашлыка – 1 ст.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе обдаем водой и даем время обсохнуть, затем режем на порционные ломтики. Очищенный лук нарезаем кольцами средней толщины.

Шаг 2. Выкладываем подготовленные компоненты в кастрюлю, сдабриваем соком лимона, специями и солью.

Шаг 3. Ингредиенты тщательно перемешиваем, на час оставляем при комнатной температуре.

Шаг 4. Затем заливаем птицу минералкой и засекаем еще 2 часа.

Шаг 5. По истечении указанного времени, куриные кусочки промакиваем салфетками и чередуя с луком, насаживаем на шпажки.

Шаг 6. Полуфабрикаты помещаем в банку, горлышко закрываем фольгой.

Шаг 7. Помещаем стеклянную банку в холодную духовку и разогреваем до 150 градусов, доводим до румяности и подаем к столу. Приятного аппетита!