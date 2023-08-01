Шашлык из свинины – это кушанье, которое пользуется невероятной популярностью, особенно в теплый период года. Но для того, чтобы пожарить самый вкусный шашлык, его предварительно следует замариновать, дабы мясные кусочки насытились различными вкусами и ароматами. Также маринад размягчает свинину, благодаря чему, готовое блюдо поражает своей мягкостью и нежностью. В данной статье вы найдете рецепты самых вкусных маринадов и узнаете, как сделать мягкий и сочный шашлык из свинины.

Сочный шашлык из свинины на мангале

Шашлык из свинины на мангале достаточно просто приготовить, главное – знать, с чем же сочетается это вкусное мясо. В данном рецепте вам предлагается попробовать мясное кушанье, дополненное луковым соком и небольшим количеством уксуса, свинина будет таять во рту!

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 1.5 кг

Лук репчатый 500 гр.

Уксусная эссенция 3 ч.л.

Вода 200 мл.

Соль ½ ст.л.

Специи и Приправы 3 ч.л.

Шаги 240 мин.

Сочный шашлык из свинины готовится очень просто. Мясо комнатной температуры промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками, режем на куски со сторонами около 5 сантиметров. Очищенный лук нарезаем максимально тонкими полукольцами. В миску выкладываем свинину и лук, добавляем уксусную эссенцию, смешанную со стаканом воды, а также соль и специи. Разминаем компоненты руками и затягиваем пищевой пленкой, убираем в холодильную камеру на несколько часов для пропитки. Полуфабрикаты нанизываем на шампуры вплотную друг к другу. Помещаем шампуры на мангал с раскаленными углями и жарим около 20 минут, изредка переворачивая. Мягкий и сочный шашлык из свинины дополняем кетчупом и зеленью – снимаем первую пробу. Приятного аппетита!

Самый вкусный шашлык из свинины в духовке

Вкусный шашлык из свинины в духовке, приготовленный с добавлением ароматных шампиньонов и свежих овощей – это сочное и сытное кушанье, которое не требует отдельной готовки гарнира. Благодаря совместному запеканию, мясо полностью пропитывает своим соком все остальные компоненты.

Время готовки – 6 ч. 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Лопатка свиная – 400 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Томаты (мелкие) – 5-6 шт.

Лук (мелкий) – 5-6 шт.

Приправа для мяса – 2 ч.л.

Сумах – 1/3 ч.л.

Майонез – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Шаг 2. Промытое и обсушенное мясо нарезаем достаточно крупными сегментами, солим, перчим и посыпаем специями.

Шаг 3. Складываем нарезку в глубокую емкость, добавляем грибы и майонез – перемешиваем и под пленкой убираем в холодильник на 6-8 часов.

Шаг 4. В момент, когда свинина практически пропиталась приправами, нарезаем лук и томаты толстыми кольцами, мякоть сладкого перца – пластинами.

Шаг 5. Мясные кусочки и овощи, чередуя, насаживаем на специальные деревянные шпажки.

Шаг 6. Противень с бортиками выстилаем фольгой и выкладываем заготовки так, как показано на фото. Запекаем в течение получаса при 180 градусах, иногда поливая соком, скапливающемся в посуде.

Шаг 7. Румяный шашлык с овощами выкладываем на листья зеленого салата и подаем к столу. Приятного аппетита!

Правильный шашлык из свинины с луком и лимоном

Шашлык из свинины с луком и лимоном – это классическое летнее кушанье, которое пользуется огромной популярностью за счет своей мягкой текстуры и яркого насыщенного вкуса. Минералка, кислинка цитрусового фрукта и пикантность лука – залог успеха!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Лимон – ½ шт.

Лук – 2 шт.

Минералка – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем свинину, режем на порционные кусочки среднего размера.

Шаг 2. Снимаем шелуху с лука, обдаем водой и нарезаем толстыми полукольцами.

Шаг 3. Складываем подготовленные ингредиенты в глубокую тарелку, посыпаем молотым перцем и солью – разминаем ладонями.

Шаг 4. Сбрызгиваем соком лимона и еще раз перемешиваем.

Шаг 5. Заливаем состав минералкой и оставляем для пропитки при комнатной температуре, накрыв пленкой либо крышкой.

Шаг 6. Нанизываем свинину на шампуры.

Шаг 7. Готовим на горячих углях 15-20 минут в зависимости от жара.

Шаг 8. Кушанье подаем, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Мягкий шашлык из свинины с майонезом

Шашлык из свинины с майонезом и соком лайма – это сочное и безумно вкусное блюдо, которое придется по вкусу каждому, кто попробует хотя бы небольшой кусочек. Для пропитки мяса добавками, достаточно всего лишь одного часа на полке холодильной камеры.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Лопатка свиная – 500 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Лайм – ½ шт.

Перец черный молотый – 6 гр.

Специи для шашлыка – 6 гр.

Лук – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Помидоры «черри» – 5 шт.

Лаваш – ½ шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лопатку режем на ломтики на 1-2 укуса, складываем в емкость удобную для вымешивания.

Шаг 2. Поливаем сегменты соком лайма.

Шаг 3. Посыпаем специями и солью.

Шаг 4. Добавляем кольца либо полукольца очищенного лука.

Шаг 5. Сдабриваем майонезом.

Шаг 6. Активно перемешиваем и закрываем крышкой, перемещаем в холодильник на 1-3 часа.

Шаг 7. Насадив свинину на шампур, с краю добавляем лук и помидор.

Шаг 8. Жарим мясо в течение 15-17 минут до полной готовности.

Шаг 9. Выкладываем ароматный шашлык на пласт тонкого армянского лаваша и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Классический маринад для шашлыка из свинины с луком и уксусом

Классический маринад для шашлыка из свинины с луком и уксусом – это традиционный рецепт, который знаком каждому с детства, однако, далеко не все знают правильные пропорции, так как, переборщив с одним из компонентов, кушанье можно запросто испортить. Дабы этого не случилось, соблюдайте рекомендации, описанные ниже.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Шея свинины – 2 кг.

Лук – 600 гр.

Вода – 700 мл.

Соль – 1 ч.л.

Лист лавра – 2 шт.

Перец черный горошком – 8 шт.

Хмели-сунели – 2 ч.л.

Уксус столовый – 10 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиную шею хорошенько промываем под струей воды и обсушиваем любым удобным способом, нарезаем сегментами, размером с крупное яйцо.

Шаг 2. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и разрезаем на 2-4 части, в зависимости от размера.

Шаг 3. В кастрюлю подходящего размера перекладываем мясо и лук, засыпаем специями.

Шаг 4. В пиале смешиваем уксус с солью и водой, перемешиваем до полного растворения соленых кристаллов.

Шаг 5. Полученным раствором заливаем заготовку и оставляем на 4-8 часов, затем нанизываем на шампуры и жарим на углях, периодически переворачивая кусочки мяса и лука.

Шаг 6. Горячее кушанье подаем к столу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Маринад на кефире для шашлыка из свинины

Маринад на кефире для шашлыка из свинины приятно удивит вас своим нежным вкусом и приятным ароматом, перед которым невозможно устоять! При использовании кисломолочных продуктов, мясо всегда становится невероятно мягким и тающим во рту. Попробуйте и убедитесь в этом самостоятельно!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Шея свиная – 1,5 кг.

Кефир – 500 мл.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Перец белый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиную мякоть ополаскиваем и насухо промакиваем салфетками, нарезаем крупными кусками.

Шаг 2. Мясо присыпаем белым перцем и солью, один сегмент помещаем в пакет.

Шаг 3. Немного отбиваем кухонным молоточком с двух сторон, аналогично поступаем и с оставшимися кусками.

Шаг 4. Укладываем полуфабрикаты в глубокую емкость, добавляем лаврушку и любимые специи, заливаем кефиром и хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Накрываем посуду крышкой и убираем в прохладное помещение минимум на 120 минут.

Шаг 6. Жарим свинину на мангале, используя решетку. Подрумяниваем с двух сторон.

Шаг 7. К столу подаем в сочетании с соусами и свежими овощами. Приятного аппетита!

Как приготовить шашлык из свинины с киви

Шашлык из свинины с киви – это оригинальный рецепт, который на первый взгляд кажется абсолютно непонятным и странным. Однако приготовив мясо во фруктовом маринаде с добавлением чеснока и репчатого лука, вы больше не захотите готовить как-либо по-другому – гарантировано!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15-2- мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Свинина (окорок/шея) – 1 кг.

Киви – 3 шт.

Лук – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо нарезаем порционными сегментами и помещаем в емкость, подходящего размера.

Шаг 2. Луковицу очищаем и мелко нарезаем, киви разрезаем пополам.

Шаг 3. При помощи чайной ложки извлекаем мякоть из кожицы.

Шаг 4. В чашу блендера помещаем киви, лук и чеснок – пробиваем до однородной консистенции.

Шаг 5. Свинину солим и перчим, сдабриваем оригинальным маринадом и активно перемешиваем – оставляем под пленкой для пропитки (полчаса).

Шаг 6. Готовим шашлык на углях, ворочая мясо раз в 5 минут.

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Сочный свиной шашлык на минералке

Сочный свиной шашлык на минералке – это классика любого пикника или вечерних посиделок у костра на даче. При замачивании мясных кубиков в воде с газом, свинина размягчается и после тепловой обработки практически распадается на волокна от минимального воздействия.

Время готовки – 10 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Лопатка свиная – 1 кг.

Лук – 700 гр.

Минералка – 600 мл.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Лимон – ½ шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую свинину нарезаем кусочками, размером около 4-5 сантиметров.

Шаг 2. Складываем мясо в чашу и заливаем минералкой, затягиваем пленкой и на всю ночь убираем в холодильную камеру.

Шаг 3. Очищенный лук режем кольцами.

Шаг 4. Высыпаем овощ в миску и присыпаем солью с перцем, разминаем руками до выделения сока.

Шаг 5. Сливаем воду с мяса и перемешиваем свинину с ароматным луком, сбрызгиваем соком половинки лимона, настаиваем в прохладном помещении еще 2 часа.

Шаг 6. Жарим шашлык на горячих углях до полной готовности (15-20 минут).

Шаг 7. Приятного аппетита!

Шашлык из свинины с соевым соусом

Шашлык из свинины с соевым соусом – это аппетитное и ароматное кушанье, которое покорит своей румяной корочкой снаружи и нежной мякотью внутри. Помимо соленого соуса, для готовки нам также потребуются такие специи, как зира и черный молотый перец.

Время готовки – 2 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Мякоть свиная – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Соус соевый – 50 мл.

Зира молотая – ¼ ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо для шашлыка нарезаем порционными кусочками, очищенный лук режем полукольцами и разминаем руками прямо в тарелке. Добавляем свинину и перемешиваем.

Шаг 2. В отдельной пиале соединяем компоненты маринада: соевый соус, растительное масло, зиру и черный перец.

Шаг 3. Заливаем смесью свинину, мешаем и оставляем под крышкой на два часа.

Шаг 4. Насаживаем на шашлыки и выкладываем на мангал с горячими углями. Жарим на протяжении 17-20 минут.

Шаг 5. Шашлык выкладываем на общую тарелку «с пылу, с жару», снимаем пробу. Приятного аппетита!

Гранатовый маринад для шашлыка из свинины

Гранатовый маринад для шашлыка из свинины – это вкусно, просто и невероятно ароматно! Главным секретом этого блюда является натуральный фруктовый сок, который следует покупать исключительно в стеклянных бутылках, также важно оставить мясо в маринаде не менее, чем на сутки.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мякоть свиная – 500 гр.

Сок гранатовый – 250 мл.

Луковица – 1 шт.

Хмели-сунели – ½ ч.л.

Кориандр зерна – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Нарезаем мясо кусками среднего размера, помещаем в тарелку с высокими бортиками.

Шаг 3. Добавляем луковые кольца.

Шаг 4. Сдабриваем свинину приправами и солью. Зерна кориандра рекомендуется придавить тыльной стороной ножа.

Шаг 5. Заливаем состав соком граната.

Шаг 6. Тщательно перемешиваем и дополняем небольшим количеством растительного масла.

Шаг 7. Накрываем заготовку крышкой и оставляем в холодильнике на несколько часов для насыщения добавками. Затем насаживаем на шампуры и приступаем к жарке. Приятного аппетита!