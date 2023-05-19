Шашлык в духовке. Рецепт идеального маринада

Шашлык является традиционным блюдом на кавказе, в Грузии и Армении. Именно эти народы создали ныне любимое для всех мясное блюдо. Секрет вкусного шашлыка раскрыть довольно сложно. Как правило, настоящее жареное мясо готовят только в Средней Азии.

У каждой грузинской или армянской семьи есть свои секреты готовки, который передаются из поколения в поколение. Это некая реликвия, создающая определенное впечатление о народе, традициях и кулинарном наследии нации.

Не стоит стараться выведать рецепт или приготовить лучше. Нужно просто наслаждаться шашлыком. Мы расскажем, как можно приготовить шашлык в духовке со вкусным маринадом.

Ингредиенты для шашлыка:

Свиная шея — 2 кг;

Помидоры в томатном соусе — 200 г;

Лук репчатый — 4 шт.;

Соль — 4 ч. л.;

Перец черный молотый — ½ ч. л.

Приготовление шашлыка:

Необходимо нарезать свиную шею на крупные кусочки, но чуть меньше, чем на классический шашлык. Лук режем полукольцами, добавляем пару ложек соли и отжимаем в отдельной миске до образования сока.

К луку выкладываем мясо, солим, добавляем черный молотый перец и томатный соус, перемешиваем. Мариновать мясо нужно минимум 4 часа.

Далее нужно сделать на дне формы для выпекания подушку, например, из картофеля и лука. Насаживаем мясо на шпажки, смоченные водой. Обязательно надо оставлять промежутки между кусками.

Кладем шпажки на бортики формы для выпекания. Запекать шашлык надо при 200 градусах примерно 30 минут. Затем шашлык требуется перевернуть на непрожаренную сторону, продолжить готовить 10 минут.

Пока мясо запекается, можно приготовить маринованный лук и соусы к шашлыку. Получается весьма вкусный домашний шашлык, сочетаемый с лавашом и овощами.