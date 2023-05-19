Шашлык в маринаде из апельсинов, когда привычный уже надоел: удивите себя и гостей

Традиционными считаются маринады на основе уксуса или кефира, которые используются из сезона в сезон.

Это вариант заставит ваших гостей думать, что шашлык привезли из лучшего ресторана.

Для приготовления блюда вам нужно подготовить:

0,6 килограмма свинины;

1 апельсин;

2 столовые ложки натурального жидкого меда;

1 небольшой кусочек корня имбиря;

0,06 литра соевого соуса;

1 чесночный зубчик;

3 столовые ложки оливкового масла;

1/2 чайной ложки смесь молотых перцев.

Почистите апельсин, разделите на дольки, достаньте косточки и отожмите.

Измельчите чеснок с помощью специального пресса, а корень имбиря – с помощью терки с мелкими ячейками.

В небольшую емкость вылейте апельсиновый сок и добавьте к нему имбирь с чесноком, соевый соус, оливковое масло, смесь перцев и мед. Тщательно перемешайте получившуюся массу.

Порежьте свинину и поместите в глубокую миску или кастрюлю.

Залейте куски приготовленным маринадом, перемешайте так, чтобы каждый из них полностью им покрылся.

Поместите заготовку в холодильник на несколько часов.

Перед приготовлением шашлыка миска с мясом должна отстояться при комнатной температуре в течение 30 минут.