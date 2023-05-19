Шашлык в маринаде из апельсинов, когда привычный уже надоел: удивите себя и гостей

Традиционными считаются маринады на основе уксуса или кефира, которые используются из сезона в сезон.
Это вариант заставит ваших гостей думать, что шашлык привезли из лучшего ресторана.
Для приготовления блюда вам нужно подготовить:
- 0,6 килограмма свинины;
- 1 апельсин;
- 2 столовые ложки натурального жидкого меда;
- 1 небольшой кусочек корня имбиря;
- 0,06 литра соевого соуса;
- 1 чесночный зубчик;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 1/2 чайной ложки смесь молотых перцев.
Почистите апельсин, разделите на дольки, достаньте косточки и отожмите.
Измельчите чеснок с помощью специального пресса, а корень имбиря – с помощью терки с мелкими ячейками.
В небольшую емкость вылейте апельсиновый сок и добавьте к нему имбирь с чесноком, соевый соус, оливковое масло, смесь перцев и мед. Тщательно перемешайте получившуюся массу.
Порежьте свинину и поместите в глубокую миску или кастрюлю.
Залейте куски приготовленным маринадом, перемешайте так, чтобы каждый из них полностью им покрылся.
Поместите заготовку в холодильник на несколько часов.
Перед приготовлением шашлыка миска с мясом должна отстояться при комнатной температуре в течение 30 минут.