Шашлык в маринаде из апельсинов, когда привычный уже надоел: удивите себя и гостей

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Традиционными считаются маринады на основе уксуса или кефира, которые используются из сезона в сезон.

Это вариант заставит ваших гостей думать, что шашлык привезли из лучшего ресторана.

Для приготовления блюда вам нужно подготовить:

  • 0,6 килограмма свинины;
  • 1 апельсин;
  • 2 столовые ложки натурального жидкого меда;
  • 1 небольшой кусочек корня имбиря;
  • 0,06 литра соевого соуса;
  • 1 чесночный зубчик;
  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • 1/2 чайной ложки смесь молотых перцев.

Почистите апельсин, разделите на дольки, достаньте косточки и отожмите.

Измельчите чеснок с помощью специального пресса, а корень имбиря – с помощью терки с мелкими ячейками.

В небольшую емкость вылейте апельсиновый сок и добавьте к нему имбирь с чесноком, соевый соус, оливковое масло, смесь перцев и мед. Тщательно перемешайте получившуюся массу.

Порежьте свинину и поместите в глубокую миску или кастрюлю. 

Залейте куски приготовленным маринадом, перемешайте так, чтобы каждый из них полностью им покрылся.

Поместите заготовку в холодильник на несколько часов.

Перед приготовлением шашлыка миска с мясом должна отстояться при комнатной температуре в течение 30 минут.

 

 

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