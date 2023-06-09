Шашлык в шампанском: лучший рецепт

Приготовление вкусного и сочного шашлыка не всегда предполагает очень длительное маринование, которое занимает до 6 часов. Чтобы сделать мясо нежным, достаточно лишь открыть бутылочку игристого. Рассказываем, как приготовить фантастически ароматный шашлык в шампанском.

Благодаря газам, содержащимся в этом алкогольном напитке, свинина выходит безумно нежной. Готовый шашлык может похвастаться своей сочностью и сильным ароматом, от которого начинают течь слюнки. И это всего за 1 час маринования!

Сочный шашлык в шампанском: с чем его подать

Свиной шашлык отлично смакует с пряным турецким салатом, рецептом которого мы делились ранее. Для его приготовления вам понадобится 2 луковицы, нарезанных кольцами, и 2 стак. консервированного нута. Соединяете их, добавляете оливковое масло и измельченную свежую петрушку. Всыпаете сумак — красно-бордовую пряность, а потом тщательно всё перемешиваете. Идеальная закуска к шашлыку готова!

Ингредиенты

Свинина1,7 кг Шампанское750 мл Соль1 ст. л. Приправа для мяса2 ст. л. Лук4 шт.

Приготовление

Тщательно промойте свиную шею. Обсушите ее и нарежьте на куски среднего размера. Очистите репчатый лук. Нарежьте его кольцами. Поместите мясо в глубокую емкость.Всыпьте к свинине приправу для шашлыка, а также соль. Добавьте кольца репчатого лука. Хорошенько всё перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по всему мясу. Влейте сухое шампанское (оно должно полностью покрыть свинину). Тщательно перемешайте. Отправьте мясо мариноваться в холодильник на 1 час.Затем следует нанизать кусочки свинины на шампуры. Обжарьте шашлык на углях до готовности (на это уйдет приблизительно 15–20 минут).

Угли, на которых жарился шашлык, можно использовать и для запекания обалденной картошки. Хорошенько промойте 1 кг картофеля, очищая его кожуру от грязи. Сделайте надрез на каждой картошине, но не доходите до конца. Возьмите 300 г сала. Нарежьте его пластинками толщиной до 7 мм. Хорошенько их присолите. Добавьте немного перца и копченой паприки. Поместите кусочки сала в разрезанные картофелины. Присыпьте их вашими любимыми специями и заверните в фольгу. Выложите картошку на раскаленные угли. Через 10 минут переверните ее и выпекайте еще столько же времени. Проверьте, готова ли картошка при помощи ножа или зубочистки. А затем доставайте ее с углей. Готовый картофель можно подавать к шашлыку!