Щавелевый холодник всего за полчаса: идеальный обед в жару

В середине жаркого дня лучше съесть что-нибудь легкое, но полезное, питательное и с большим количеством жидкости.

Под это описание отлично подходит холодник из свежих овощей.

Для его приготовления соберите продукты по списку:

3 свежих огурца;

1 пучок редиса;

1 пучок щавля;

1,6 литра чистой воды;

четверть пучка зеленого лука;

четверть пучка укропа;

1-2 куриных яйца;

соль и жирная сметана на ваш вкус.

Тщательно промойте редис и огурцы, затем нарежьте их мелкой соломкой или кусочками другой формы на ваше усмотрение.

Зелень (лук с укропом и щавель) мелко нашинкуйте (щавель – чуть крупнее), но не смешивайте.

Вылейте воду в кастрюлю, всыпьте туда соль и размешайте до полного растворения кристаллов.

Поставьте посуду на огонь и дождитесь закипания.

В это время поставьте вариться куриные яйца (вкрутую).

После бросьте туда щавель и не выключайте огонь в течените полутора минут.

Затем уберите кастрюлю с плиты, перелейте бульон в другую, холодную, посуду и дождитесь остывания.

Всыпьте в жидкость редис, огурцы, укроп и зеленый лук, затем все перемешайте.

Почистите остывшие яйца, разрежьте на четвертинки и положите в миску.

Добавьте в миску немного сметаны и подавайте блюдо к столу.