Щавелевый холодник всего за полчаса: идеальный обед в жару

В середине жаркого дня лучше съесть что-нибудь легкое, но полезное, питательное и с большим количеством жидкости.
Под это описание отлично подходит холодник из свежих овощей.
Для его приготовления соберите продукты по списку:
- 3 свежих огурца;
- 1 пучок редиса;
- 1 пучок щавля;
- 1,6 литра чистой воды;
- четверть пучка зеленого лука;
- четверть пучка укропа;
- 1-2 куриных яйца;
- соль и жирная сметана на ваш вкус.
Тщательно промойте редис и огурцы, затем нарежьте их мелкой соломкой или кусочками другой формы на ваше усмотрение.
Зелень (лук с укропом и щавель) мелко нашинкуйте (щавель – чуть крупнее), но не смешивайте.
Вылейте воду в кастрюлю, всыпьте туда соль и размешайте до полного растворения кристаллов.
Поставьте посуду на огонь и дождитесь закипания.
В это время поставьте вариться куриные яйца (вкрутую).
После бросьте туда щавель и не выключайте огонь в течените полутора минут.
Затем уберите кастрюлю с плиты, перелейте бульон в другую, холодную, посуду и дождитесь остывания.
Всыпьте в жидкость редис, огурцы, укроп и зеленый лук, затем все перемешайте.
Почистите остывшие яйца, разрежьте на четвертинки и положите в миску.
Добавьте в миску немного сметаны и подавайте блюдо к столу.