Рецепты Щавельный борщ – давнее блюдо с украинской душой По Admin - 23 мая, 2023 0 29 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом особенно актуален зеленый борщ со щавелем, отварным яйцом. А что если добавить в блюдо еще украинскую крапиву? Будет очень вкусно! Вы удивлены, что борщ может быть не только красным, а зеленым? Да, это летний вариант любимого украинцами блюда. Он отлично подходит как горячим, так и холодным. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Его основным ингредиентом является щавель, но можно совмещать блюдо и с молодой крапивой. Обязательно попробуйте такой вариант древнего украинского блюда. Рецепт щавелевого борща Время: 1,5 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 2 куриных бедра; – 3 литра воды; – 2 репчатых лука; – 1 морковь; – ¼ корня сельдерея; – 2-3 лавровых листа; – 3 – 4 горошин душистого перца; – 3 – 4 картофелины; – 1 пучок щавеля; – 1 пучок крапивы; – 3 – 4 яйца; – 3 столовые ложки подсолнечного масла; – 10 веточек петрушки. Приготовление: Для бульона 2 куриных бедра моем, кладем в кастрюлю, добавляем один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и ¼ корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками. Также добавляем 3 – 4 горошины душистого перца и 2 – 3 лавровых листа, заливаем водой и варим 30 минут. Выбираем овощи из готового бульона. Другую луковицу мелко нарезаем кубиками и поджариваем на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости. Добавляем вторую половину моркови, натертую на крупной терке, поджариваем все вместе еще 5 минут. Картофель нарезаем произвольными кусочками и добавляем в бульон. Варим 15 минут. Отдельно отвариваем яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Очищаем от скорлупы. В конце добавляем порезанную зелень: половину пучка щавеля и крапивы. Другую часть щавеля и петрушку заливаем 150 г воды и перебиваем блендером до состояния пюре. Процеживаем через сито и добавляем в борщ, доводим до кипения и выключаем огонь. Подаем к столу со сметаной и половинками отварных яиц. Приятного аппетита! Если вам захочется приготовить к борщу ароматные булочки, у нас есть проверенный рецепт. Обязательно добавьте много чеснока! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургер