Щавельный борщ – давнее блюдо с украинской душой

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Летом особенно актуален зеленый борщ со щавелем, отварным яйцом. А что если добавить в блюдо еще украинскую крапиву? Будет очень вкусно!

Вы удивлены, что борщ может быть не только красным, а зеленым? Да, это летний вариант любимого украинцами блюда. Он отлично подходит как горячим, так и холодным.

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Его основным ингредиентом является щавель, но можно совмещать блюдо и с молодой крапивой. Обязательно попробуйте такой вариант древнего украинского блюда.

Рецепт щавелевого борща

  • Время: 1,5 часа
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 2 куриных бедра;
– 3 литра воды;
– 2 репчатых лука;
– 1 морковь;
– ¼ корня сельдерея;
– 2-3 лавровых листа;
– 3 – 4 горошин душистого перца;
– 3 – 4 картофелины;
– 1 пучок щавеля;
– 1 пучок крапивы;
– 3 – 4 яйца;
– 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– 10 веточек петрушки.

Приготовление:

  • Для бульона 2 куриных бедра моем, кладем в кастрюлю, добавляем один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и ¼ корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками. Также добавляем 3 – 4 горошины душистого перца и 2 – 3 лавровых листа, заливаем водой и варим 30 минут. Выбираем овощи из готового бульона.
  • Другую луковицу мелко нарезаем кубиками и поджариваем на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости. Добавляем вторую половину моркови, натертую на крупной терке, поджариваем все вместе еще 5 минут.
  • Картофель нарезаем произвольными кусочками и добавляем в бульон. Варим 15 минут.
  • Отдельно отвариваем яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Очищаем от скорлупы.
  • В конце добавляем порезанную зелень: половину пучка щавеля и крапивы. Другую часть щавеля и петрушку заливаем 150 г воды и перебиваем блендером до состояния пюре. Процеживаем через сито и добавляем в борщ, доводим до кипения и выключаем огонь.
  • Подаем к столу со сметаной и половинками отварных яиц.

Приятного аппетита!

Если вам захочется приготовить к борщу ароматные булочки, у нас есть проверенный рецепт. Обязательно добавьте много чеснока!

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