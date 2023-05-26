Шеф-повар дал советы, как приготовить идеальную яичницу

Яичница кажется простым блюдом, которое может приготовить любая хозяйка. Однако в приготовлении даже такого легкого угощения на завтрак есть свои секреты.

Шеф-повар Дмитрий Волочаев рассказал, что для идеальной яичницы важно правильно выбрать яйца. Он посоветовал покупать свежие органические яйца, у которых обычно яркие рыжие желтки.

По словам эксперта, нужно даже правильно разбивать яйца, чтобы не повредить желток. Он порекомендовал разбивать яйца сначала в миску, а после этого отправлять их на сковороду. Идеальную яичницу нужно готовить на очень медленном огне, накрыв крышкой сковороду.

При этом, по мнению шефа, жарить яичницу на подсолнечном масле не стоит. Такой способ не даст пользы и вкуса. В качестве альтернативы повар посоветовал использовать сливочное масло, чтобы яичница была более кремовой и мягкой.

Еще один вариант — добавить в яичницу тертый сыр или овощи. Эксперт подсказал, что самое удачное сочетание — это яичница с помидорами. Однако добавлять много ингредиентов не нужно, чтобы не испортить вкус блюда.

Шеф порекомендовал солить яичницу не во время приготовления, а в самом конце, когда блюдо почти готово, пишет «Спорт-Экспресс».

Если яичницу пережарить, то оно станет сухим и резиновым. А дополнительное термическое воздействие способно привести к разрушению белков, что делает яйца еще более сухими, резюмировал Дмитрий Волочаев.