Шеф-повар поделилась рецептом полезных пельменей

Пельмени — любимое многими блюдо, которое можно сделать более полезным.

Шеф-повар Бенита Стрельченко рассказала, что ПП-пельмени можно приготовить на основе фарша из говядины и свинины или мяса птицы.

Для классического фарша (1 порция пельменей) потребуются 50 г говядины, 50 г свинины, репчатый лук, укроп, петрушка, соль и перец по вкусу, вода. Тем, кто не любит свинину, эксперт порекомендовала использовать только говядину, добавив овощи, например, кабачок или капусту, чтобы фарш получился сочным.

Для фарша из мяса птицы (1 порция пельменей) нужно 50 г индейки, 50 г курицы, репчатый лук, укроп, петрушка, соль и перец по вкусу, вода.

Шеф отметила, что мясо следует пропустить через мясорубку, посолить, поперчить, добавить зелень и воду.

Для того чтобы сделать полезное тесто (1 порция пельменей), необходимо 40 г рисовой или другой безглютеновой муки, 20 г кукурузного крахмала, 1 ч. л. растительного масла, 1/4 ч. л. соли, 50 мл воды.

В миску, где будет замешиваться тесто, следует высыпать муку, соль и перемешать. Затем к смеси добавить кипяченую воду (крутой кипяток), влить растительное масло. Тесто нужно сначала вымешивать лопаткой, а затем месить руками в течение 5–7 минут.

Далее эксперт порекомендовала скатать тесто в виде колбаски, разрезать на порции и каждую скатать в шарик. После чего шарики нужно раскатать на тонкие лепешки и выложить подготовленный фарш по центру. Края нужно смазать холодной водой и защипнуть каждый пельмень, пишет «Спорт-Экспресс».

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