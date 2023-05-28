Шеф-повар рассказал, какие крупы не нужно мыть перед варкой

Вопрос о мытье круп нередко вызывает споры среди хозяек: одни считают, что все нужно промывать, другие же убеждены, что это портит вкус блюда. Шеф-повар Иван Рогатин поставил точку в этом вопросе.

По словам эксперта, большинство круп все же следует тщательно промывать перед приготовлением, но в этом правиле есть и исключения.

Шеф-повар объяснил, что обязательно нужно мыть все крупы, изготовленные из твердых зерен. Это поможет избавить их от шелухи, пыли и налета.

Кроме того, в некоторых случаях крупы необходимо не мыть, а замачивать. Это относится к рису, грече, пшену, перловке, чечевице, нуту и гороху. При этом нужно повторять процедуру до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Эксперт порекомендовал замачивать рис и пшено в прохладной воде, а гречку и перловку — в тепловатой.

В беседе с изданием «Кубанские новости» Иван Рогатин перечислил крупы, которые мыть не нужно.

«Промывать не нужно манку, овсянку, кускус, булгур, а также другие крупы, в которые быстро впитывается влага. Ячневую крупу промывайте в том случае, если заметны нежелательные примеси (шелуха, камешки и т. д.) или просто ее просейте», — резюмировал шеф-повар.

Ранее редакция «Едим Дома» рассказывала, какие существуют виды круп, поделилась тонкостями и секретами их приготовления.