Шеховцов покидает пост директора Севздрава

Сергей Шеховцов покинет пост директора Департамента здравоохранения Правительства Севастополя. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в понедельник, 9 ноября.

Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, основная часть нового состава Правительства уже сформирована.

Так, на посту главы Севздрава Сергея Шеховцова сменит Екатерина Кормачева, работавшая ранее в должности заместителя. Согласно информации на сайте ведомства, перед назначением в Севастополь в мае 2019-го года, работала начальником отдела демографической политики Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, до этого – начальником отдела Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере медицинских наук, охраны здоровья, образования и культуры Федерального агентства научных организаций. С полным послужным списком можно ознакомиться на сайте Севздрава.

Ещё одна кадровая перестановка – Департамент по имущественным и земельным отношениям возглавит Оксана Кузнецова.

Новый Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, как и было анонсировано ранее, возглавил Вадим Кирпичников.

Исполняющим обязанности директора Департамента городского хозяйства остаётся Евгений Горлов. Также свои должности сохранили руководители Департамента образования Елена Богомолова, Севприроднадзора Юлия Гаврилова, Департамента социальной защиты Станислав Борисенко, Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, Департамента архитектуры Максим Жукалов, Департамента экономического развития Денис Профатилов, Департамента финансов Владимир Штоп, Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. Внутренней политикой будет заниматься Сергей Бездольный, цифровым развитием – Александра Осипова.