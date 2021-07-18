Схема проезда Ялтинского кольца изменится почти на два года

Чуть меньше, чем на два года вводится изменение движения транспорта по Ялтинскому кольцу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 25 июля 2021 года по 1 мая 2023 года транспорт должен будет проходить строящуюся развязку так, как показано на схеме. На это время компания «ВАД» обеспечит организацию движения по временным объездным дорогам вокруг Ялтинского кольца.

Напомним, в рамках работ по восьмому этапу трассы «Таврида» на месте Ялтинского кольца предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки с элементом кольцевого пересечения. Рабочие построят два путепровода тоннельного типа. Для местных жителей предусмотрено шесть примыканий в одном уровне для проезда к домам.

На транспортной развязке предусмотрено создание дух автобусных остановок с карманами для заезда, посадочными площадками и площадками под автопавильон, а также устройство тротуаров в направлении движения основных потоков пешеходов.