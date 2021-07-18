Схема проезда Ялтинского кольца изменится почти на два года

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Чуть меньше, чем на два года вводится изменение движения транспорта по Ялтинскому кольцу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 25 июля 2021 года по 1 мая 2023 года транспорт должен будет проходить строящуюся развязку так, как показано на схеме. На это время компания «ВАД» обеспечит организацию движения по временным объездным дорогам вокруг Ялтинского кольца.

Схема проезда Ялтинского кольца изменится почти на два года

Напомним, в рамках работ по восьмому этапу трассы «Таврида» на месте Ялтинского кольца предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки с элементом кольцевого пересечения. Рабочие построят два путепровода тоннельного типа. Для местных жителей предусмотрено шесть примыканий в одном уровне для проезда к домам.

На транспортной развязке предусмотрено создание дух автобусных остановок с карманами для заезда, посадочными площадками и площадками под автопавильон, а также устройство тротуаров в направлении движения основных потоков пешеходов.

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