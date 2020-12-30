Щенок бордер-колли из Костромы будет работать в аэропорте «Симферополь»

Трехмесячная бордер-колли по кличке Лорри Эст Венустус пополнила кинологическое подразделение службы транспортной (авиационной) безопасности международного аэропорта «Симферополь». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Собака Алиса, символ аэропорта Симферополь, официально заступила на службу Щенок приехал на службу в регион из Костромы. Собака уже получила личного кинолога и проходит курс адаптации к новым для себя условиям.

«В феврале Лорри начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. К службе в кинологическом подразделении собака приступит после сдачи необходимых экзаменов. Ожидается, что это произойдет в августе-сентябре 2021 года», — уточнили в сообщении.