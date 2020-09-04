Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Севастополе

Шесть новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Севастополе на утро 4 сентября, сообщили в пресс-службе городского Правительства. Среди пациентов – четыре местных жителя и двое отдыхающих. Кроме того, после выздоровления выписано четыре человека.Зарегистрирована смерть мужчины в возрасте 77 лет. Заболевание протекало с осложнениями в виде вирусной двусторонней пневмонии. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 536 человек. В настоящий момент в стационарах находится 75 человек. Выздоровели 415 человек, 19 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 194 человека, в городской больнице № 9 –137.Под наблюдением по месту жительства – 336 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».