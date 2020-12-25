Шесть поселков в Бахчисарайском районе газифицировали в 2020 году

В Бахчисарайском районе за этот год газифицировали шесть поселков, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу администрации Бахчисарайского района Людмилу Пучкову.

Рабочие повредили газопровод и оставили без газа часть жителей Балаклавы Она уточнила, что в рамках газификации было построено 43 км распределительных газопроводных сетей.

«Речь идет о поселках Кочергино, Дорожное, Дубровка и Плодовое, Голубинка и Нижняя Голубинка. В два последние газопровод запустили в пятницу, 25 декабря», — сообщила она.