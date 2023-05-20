Щи на зиму в банках — это невероятная зимняя заготовка, которая значительно сэкономит время занятым людям. Недорогие ингредиенты волшебным образом превращаются в шикарный полуфабрикат, который в разы, уменьшает время приготовления невероятно наваристых щей. Заготовив хотя бы раз, вы обретете массу свободного времени на другие важные дела, кроме готовки.

Щи на зиму в банках с капустой

Щи на зиму в банках с капустой заготавливаются просто, не затрачивая много времени на приготовление любимого супа в зимний период. Яркая овощная закатка станет для вас незаменимой помощницей. Попробовав однажды, вы забудете о длительной готовке часами.

Ингредиенты –+8 порц.

Капуста белокочанная 2 кг

Помидоры 500 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 300 гр.

Масло растительное 2 ст.л.

Перец болгарский 1 шт.

Соль по вкусу

Уксусная эссенция 1 ч.л.

Шаги 60 мин.

Чтобы заготовить щи на зиму в банках, очищенную от кожуры морковку нарезаем кружочками и отправляем в казан. Освободив луковицы от цветного слоя, нарезаем овощи произвольно. Перекладываем к морковке. Перец сладкий промываем и вырезаем внутренности. Нарезаем полосками и перекладываем к овощам. Наливаем в кастрюлю растительное масло и пассеруем нарезку. Капусту нарезаем достаточно крупно и выкладываем к обжарке. Чистые томаты освобождаем от плодоножек и измельчаем. По необходимости предварительно обдаем кипятком, чтобы избавиться от шкурки. Когда капуста немного уляжется, выкладываем томаты и посыпаем солью. Размешав и прикрыв крышкой, томим до мягкости овощей и образования жидкости. Вливаем уксус, а затем доготавливаем треть часа. Заправку для щей распределяем по простерилизованным банкам, завинчиваем крышками. Накрыв одеялом или махровым полотенцем, оставляем остывать. А после переносим в погреб до зимы. Приятного аппетита!

Щи с капустой и помидорами на зиму в банках

Щи с капустой и помидорами на зиму в банках позволит сэкономить много времени в зимний период. Суп с такой заготовкой получается не хуже, чем, если бы его приготовили из свежих овощей. Я пользуюсь этим рецептом довольно давно и не вижу смысла отказываться от такого помощника.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Помидоры – 200 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Болгарский перец – 120 гр.

Соль – 5 гр.

Сахар – 20 гр.

Паста томатная – 40 гр.

Вода – 100 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Уксус 9% – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Очищаем у лука и морковки кожицу. Томаты и перцы промываем, освобождаем от плодоножек. В перцах удаляем перегородки и семена.

Шаг 2. Капусту шинкуем потоньше, вырезая уплотнения и сняв поврежденные листы с вилка.

Шаг 3. Морковку трем на крупной терке, а лук режем достаточно крупно. Для нарезки применяем кухонные приборы, которые упрощают манипуляции.

Шаг 4. Перцы нарезаем полосками, а томаты средним кубиком. С томатов при желании снимаем шкурку, ошпарив плоды.

Шаг 5. Устанавливаем кастрюлю с толстым дном на плите. Наливаем растительное масло. Укладываем луковую нарезку, сверху прикрываем капустой. Далее распределяем тертую морковку. Посыпаем болгарским перцем. И завершаем томатным слоем.

Шаг 6. Сдабривая томатной пастой, сахаром, чтобы уравновесить вкус, и солим. Наливаем воду. Томат даст более насыщенный и богатый вкус.

Шаг 7. Включаем минимальный нагрев. Варим заправку 20 минут без перемешивания.

Шаг 8. Спустя это время уже перемешиваем содержимое и готовим полчаса. За несколько минут до готовности добавляем уксусную кислоту и перчим.

Шаг 9. Промытые банки осматриваем на целостность. Во время стерилизации банка может треснуть, от таких банок сразу же избавляемся. Наполняем простерилизованные банки кипящей заправкой.

Шаг 10. Завинчиваем прокипяченными крышками. Проверяем, не проливается ли жидкость. Охлаждаем, перевернув на крышки и укутав одеялом.

Шаг 11. Закрутку храним в подвале или кухонном шкафчике с запасами. Используем яркую заправку для приготовления любимых супов, а заодно в разы экономим время. К сваренному бульону и картофелю выгружаем закатку и шикарные щи готовы. Приятного аппетита!

Щи на зиму из ранней капусты в банках

Щи на зиму из ранней капусты в банках едят просто так, в качестве закуски, или используют для приготовления любимого супа. С приготовлением ценной заготовки справится как опытная, так и начинающая хозяйка. Приложив минимум усилий, вы обеспечите семью удивительной заготовкой и сэкономите время.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Капуста ранняя – 500 гр.

Помидоры – 200 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Паста томатная – 40 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Перец болгарский – 120 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Уксус 9% – 40 мл.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв морковку, избавляемся от кожуры. С лука удаляем верхний слой. Сполоснув болгарский перец, избавляемся от внутренностей. В глубокую посуду наливаем дезодорированное растительное масло и кладем нарезанный полукольцами лук.

Шаг 2. Вилок капусты очищаем от увядших поврежденных листов, вырезаем кочерыжку, после чего тонко шинкуем и распределяем по луку.

Шаг 3. Натертую на крупной терке морковь посыпаем поверх капустной стружки.

Шаг 4. Перчинки нарезаем полосками и выкладываем на морковный слой.

Шаг 5. Мясистые томаты освобождаем от плодоножек и по желанию от шкурки. Измельчаем и высыпаем на сладкий перец.

Шаг 6. Приправляем солью, молотым перцем и сахаром. Сдабриваем томатной пастой и заливаем 100 миллилитров горячей воды.

Шаг 7. Разместив на огне и накрыв, тушим 20 минут.

Шаг 8. Спустя это время размешиваем овощи, минимизируем нагрев и доводим до готовности еще в течение получаса. В середине процесса размешиваем один раз. В конце приготовления добавляем уксус, прогреваем пару минут. Обязательно стерилизуем чистые банки и крышки.

Шаг 9. Кипящую заготовку распределяем по прожаренным сухим баночкам, придерживая прихватками.

Шаг 10. Завинчиваем прокипяченными крышками. Перевернув дном кверху, укутываем в шубу из одеяла и ждем остывания.

Шаг 11. Размещаем остывшие закрутки к остальным зимним заготовкам в погребе. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с томатной пастой на зиму

Щи из свежей капусты с томатной пастой на зиму обладают восхитительным вкусом. Заготовку обычно используют для приготовления супа. Однако в качестве закуски закатка смотрится довольно привлекательно. В приготовлении закрутки участвуют самые недорогие продукты, которые в конце лета можно купить везде.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2 кг.

Помидоры – 1 кг.

Лук репчатый – 300 гр.

Морковь – 500 гр.

Паста томатная/соус – 1 ст.

Масло растительное – 1 ст.

Перец болгарский – 500 гр.

Соль – 3 ст.л.

Перец черный горошком – 10 шт.

Сахар – 5 ст.л.

Уксусная эссенция 70% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яркий сладкий перец промываем, извлекаем внутренности и нарезаем произвольно. Для красивого внешнего вида можно использовать разноцветный перец.

Шаг 2. С лука счищаем верхний слой и нарезаем кубиками.

Шаг 3. Чистые томаты освобождаем от плодоножек. Разрезав на сегменты, прокручиваем с помощью мясорубки. Болгарский перец также можно измельчить через мясорубку.

Шаг 4. Очищенную морковку трем на крупной терке.

Шаг 5. Нарезаем капусту средними полосками, предварительно удалив верхние пожухлые листы и вырезав кочерыжку.

Шаг 6. Объемный таз размещаем на плите и наливаем растительное масло без запаха. Выгружаем морковку и лук и слегка пассеруем.

Шаг 7. Отправляем нарезку из сладкого перца и перекрученные помидоры. Солим и высыпаем сахар, доводим до небольшого бурления.

Шаг 8. В кипящую заливку частями вводим рубленую капусту. Основательно размешиваем и томим полчаса при температуре ниже среднего при постоянном помешивании.

Шаг 9. Выкладываем томатную пасту, тушим четверть часа.

Шаг 10. Добавляем уксусную эссенцию, кладем горошки перца и доготавливаем в течение 5 минут.

Шаг 11. Заготовку распределяем по предварительно простерилизованным банкам, прикрывая стерилизованными крышками и закатываем. Охлаждаем в перевернутом и закутанном состоянии. Приятного аппетита!

Заправка для щей на зиму без уксуса

Заправка для щей на зиму без уксуса выручит вас, если совсем нет времени на приготовление любимого супа. Закрутка готовится менее чем за час. Получается невероятно аппетитной, такой, что ее можно есть просто так, в качестве вкусного салата.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 700-800 мл.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Чеснок – 4-5 зубчиков.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Томатная паста – 4 ст.л.

Сахар-песок – по вкусу.

Перец душистый горошком – по вкусу.

Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С капусты снимаем пожухлые листы, хорошую часть мелко рубим. Промытую морковку освобождаем от кожицы с помощью экономки, а с лука и чеснока удаляем верхний слой.

Шаг 2. Очищенный лук нарезаем полукольцами или так, как нравится.

Шаг 3. Морковку трем на терке. Очистив чеснок, измельчаем его.

Шаг 4. В раскаленное растительное масло опускаем лук, слегка припускаем, кладем морковку и пассеруем.

Шаг 5. Вымытый острый перец очищаем от сердцевины и перегородок. Режем на сегменты.

Шаг 6. Сдабриваем солью и сахаром, а также кладем томатную пасту. Разбавляем небольшим количеством воды. Готовим до мягкости. Перебираем зелень, промываем и мелко шинкуем. В конце приготовления добавляем рубленую зелень и чеснок.

Шаг 7. В стерилизованные банки кладем немного жгучего перца, горошины душистого перца. Далее заполняем баночки заготовкой. Прикрываем крышками и ставим стерилизоваться на 10-15 минут в зависимости от объема банки в кастрюлю, дно которой устилаем полотенцем.

Шаг 8. Аккуратно достаем банки щипцами, придерживая полотенцем, закатываем стерилизованными крышками. Дожидаемся остывания в перевернутом и укутанном состоянии. Как только баночки остынут, закрутки можно перемещать в место, где хранятся зимние заготовки. Приятного аппетита!

Щи из квашеной капусты на зиму в банках

Щи из квашеной капусты на зиму в банках довольно оригинальная закатка для современных хозяек. Раньше такую заправку готовили в каждой деревне. Кислые щи с такой заготовкой обладают невероятным вкусом. Не поленитесь, приготовьте, возможно, именно такие щи станут для вас фаворитом.

Время готовки – 3 суток.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 10 л.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – несколько кочанов.

Зеленые листья – по вкусу.

На 10 литров щаницы:

Морковь – 200 гр.

Соль крупная – горсть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С капусты снимаем верхние пожухлые листья с изъянами. Отрываем зеленые листья и обрезаем уплотнения.

Шаг 2. Хорошенько промываем. Складываем стопочкой, измельчаем удобным способом.

Шаг 3. Рубим секачом.

Шаг 4. Или используем кухонную технику.

Шаг 5. Высыпаем в таз.

Шаг 6. С рыхлых кочанов сдираем листы.

Шаг 7. Также измельчаем. Добавляем их к предыдущей нарезке.

Шаг 8. Очищаем морковку и трем на терке. Перекладываем к рубленым листьям, посыпаем солью.

Шаг 9. Размешиваем.

Шаг 10. Перекладываем массу в пропаренную емкость, где будет происходить квашение. Прикрываем и оставляем в теплом месте на 2-3 суток. Периодически обминаем массу руками или протыкаем палочкой, чтобы выходил воздух.

Шаг 11. Спустя время раскладываем по банкам и перемещаем в холод. Храним заготовку для щей в холодильнике или погребе. Заготовку также можно распределить по пакетам и заморозить. Используем заправку по назначению. Приятного аппетита!

Щи с болгарским перцем на зиму

Щи с болгарским перцем на зиму без особых усилий и труда сможет воплотить в жизнь каждая хозяйка. Благодаря заготовке ваше первое блюдо обретет богатый вкус и несравненный аромат. Для приготовления заготовки все найдется на личном огороде или в овощной палатке.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста – 1 кг.

Томаты – 800 гр.

Перец сладкий – 300 гр.

Морковь – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.

Чеснок – 3-4 зубчика.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Перец душистый горошком – 2-4 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. С капустного вилка убираем подвядшие поврежденные листы, вырезаем кочерыжку и уплотнения, тонко шинкуем. Высыпаем соль и сахар, разминаем руками, чтобы выделился сок.

Шаг 3. Очищенную морковь трем на терке. Промытый сладкий перец избавляем от семенной коробки и тонко нарезаем. С луковицы убираем верхний слой, промываем и нарезаем кубиками. Чтобы упростить себе работу, используем комбайн. Очищенные чесночные дольки давим чеснокодавилкой.

Шаг 4. Овощную нарезку перекладываем в объемную кастрюлю. Заливаем подсолнечное масло и размешиваем.

Шаг 5. Чистые томаты избавляем от плодоножек и нарезаем кубиками. Если не нравятся шкурки от томатов в готовом изделии, ошпариваем плоды или погружаем их в кипящую воду и счищаем кожицу.

Шаг 6. Выгружаем к остальной нарезке. Забрасываем душистый перец и листья лавра.

Шаг 7. Устанавливаем кастрюлю на конфорке, после закипания прикрываем. Минимизируем температуру и варим 25 минут. Следим за готовностью капусты. В завершении процесса вливаем уксус и достаем лаврушку.

Шаг 8. Промытые с содой емкости стерилизуем в духовом шкафу или прокаливаем в микроволновке. Стерилизацию также можно произвести, прогрев над паром. Осматриваем на целостность, а затем заполняем горячей заправкой.

Шаг 9. Завинчиваем прокипяченными закрутками. Заворачиваем в перевернутом состоянии в теплый плед, оставляем медленно остывать.

Шаг 10. После всех манипуляций проверяем, не пропускает ли воздух, и размещаем закатки в кладовке. Варим наваристые щи, используя душистую заправку. Заготовка делает вкус насыщенным и сокращает временные затраты на готовку. Приятного аппетита!