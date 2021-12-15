Що входить до комплексу аналізу ґрунту?

Купуючи садову ділянку, кожен власник, напевно, представляє її зеленою, облагородженою, красивою та врожайною. Але мрії можуть руйнуватися без зрозумілих причин: культури ростуть слабо, плоди далеко не в тому вигляді та обсязі, як хотілося б. Проблема може полягати у стані ґрунту. Хтось розуміє, що доведеться змінювати весь ґрунт і вирішується на замовлення такої послуги, недешевої, звичайно. Хтось починає з більш обережних та розумних кроків, наприклад, з аналізу ґрунту. Замовити комплекс аналізу землі у Києві ви можете тут https://agrotest.com/ru/uslugi/analiz-pochvy/.

Показники для визначення стану ґрунту

Для аналізу агрохімічних показників ґрунту взято за основу 6 головних показників:

рН-кислотність ґрунту – це властивість ґрунту, яка обумовлена ​​наявністю в ній водневих іонів та обмінних водневих іонів, а також алюмінію у поглинаючому комплексі. Органічна речовина – це комплекс всіх речовин органічного походження, які у вигляді гумусу і залишків рослин, і тварин, тобто. найважливіша частина ґрунту, що є складною хімічною сукупністю речовин органічного та біогенного походження, а також характеризує потенціал родючості ґрунту. Гранулометричний склад – структура ґрунту механічного типу, яка визначає лише відносний вміст різноманітних частинок незалежно від мінерального та хімічного складу. Кислотність (гідролітична) – це показник кислотності ґрунту, який проявляється при дії гідролітичної лужної солі. Визначення цього показника досить важливо на вирішення завдань практичного характеру, пов'язані з використанням добрив, вапнуванням, фосфоритуванням та інші прийомами агрохімічного типу. Сума поглинених основ – це показник ступеня насиченості ґрунтів основами, який дає зрозуміти, яка частка від усієї кількості речовин, що затримуються в ґрунті, припадає на поглинені основи. Нітрати – кількість вмісту солей азотної кислоти. Такі речовини досить небезпечні для здоров'я і добре накопичуються в сільськогосподарських продуктах через те, що грунт перенасичений азотними добривами.

Що це таке і навіщо потрібне?

Цей спеціальний аналіз дасть чітку оцінку стану ґрунту, його родючості. Ймовірно, що він виявить отруєність грунту, визначить, що у ньому токсично. Цей аналіз не тільки дає оцінку, а й стає базою для рекомендацій: що зробити, щоб виправити ситуацію.