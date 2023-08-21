Щи старорусские

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Описание приготовления:

Раньше, до того как был привезен картофель, щи варились с добавлением репы или брюквы. Репа придает супу приятную нотку и совсем не портит вкус, как многие могут подумать. Репа получается нежной и вкусной. Щи можно делать и на основе квашеной капусты, предварительно промыв и отжав.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Супы / Щи География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Кость мясная на бульон 700 Грамм
  • Вода 2 Литра
  • Капуста 500 Грамм
  • Лук репчатый 2 Штуки
  • Морковь 2 Штуки
  • Репа 100 Грамм (желтая)
  • Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Зелень 1 Пучок
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

111 ккал

Калорийность

9 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Щи старорусские»

Щи старорусские

Подготовьте все необходимые ингредиенты для старорусских щей.

Щи старорусские

Мясную кость промойте и выложите в кастрюлю, добавьте одну разрезанную морковь и луковицу. Влейте воду и поставьте на средний огонь, варите на медленном огне, снимая пену, в течение 1.5-2 часов.

Щи старорусские

Спустя время достаньте из кастрюли кость и остудите. Бульон процедите, отварные овощи нам не понадобятся. С кости снимите отварное мясо.

Щи старорусские

Бульон доведите до кипения на среднем огне, посолите. Капусту тонко нашинкуйте и выложите в кастрюлю с бульоном, варите в течение 10 минут.

Щи старорусские

Пока варится капуста, натрите морковь на средней терке, порежьте репчатый лук. Репу очистите от кожуры, порежьте соломкой. В сковороду налейте растительное масло, выложите овощи и обжаривайте на среднем огне в течение 5-7 минут.

Щи старорусские

Добавьте обжаренные овощи в кастрюлю.

Щи старорусские

Выложите в щи мясо и варите еще 10 минут.

Щи старорусские

Добавьте мелко нарезанную зелень и доведите до кипения. Отключите огонь, закройте крышкой и оставьте до полного остывания. Затем разогрейте щи и подавайте к столу.

Щи старорусские

Приятного аппетита!

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