Описание приготовления:
Раньше, до того как был привезен картофель, щи варились с добавлением репы или брюквы. Репа придает супу приятную нотку и совсем не портит вкус, как многие могут подумать. Репа получается нежной и вкусной. Щи можно делать и на основе квашеной капусты, предварительно промыв и отжав.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Супы / Щи География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Кость мясная на бульон 700 Грамм
- Вода 2 Литра
- Капуста 500 Грамм
- Лук репчатый 2 Штуки
- Морковь 2 Штуки
- Репа 100 Грамм (желтая)
- Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Зелень 1 Пучок
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
111 ккал
Калорийность
9 г
Белки
7 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Щи старорусские»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для старорусских щей.
Мясную кость промойте и выложите в кастрюлю, добавьте одну разрезанную морковь и луковицу. Влейте воду и поставьте на средний огонь, варите на медленном огне, снимая пену, в течение 1.5-2 часов.
Спустя время достаньте из кастрюли кость и остудите. Бульон процедите, отварные овощи нам не понадобятся. С кости снимите отварное мясо.
Бульон доведите до кипения на среднем огне, посолите. Капусту тонко нашинкуйте и выложите в кастрюлю с бульоном, варите в течение 10 минут.
Пока варится капуста, натрите морковь на средней терке, порежьте репчатый лук. Репу очистите от кожуры, порежьте соломкой. В сковороду налейте растительное масло, выложите овощи и обжаривайте на среднем огне в течение 5-7 минут.
Добавьте обжаренные овощи в кастрюлю.
Выложите в щи мясо и варите еще 10 минут.
Добавьте мелко нарезанную зелень и доведите до кипения. Отключите огонь, закройте крышкой и оставьте до полного остывания. Затем разогрейте щи и подавайте к столу.
Приятного аппетита!