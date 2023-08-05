Шикарная закуска из помидор. Съедается всё, даже сок выпивается до последней капли

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Помидоры всегда ценились людьми, как один из самых полезных овощей на планете. О пользе помидор знали ацтеки. Именно благодаря этому народу мы получили второе название овоща — томат.

Помимо данного именования, используется слово — помидор. Оно с итальянского языка означает золотое яблоко. Дело в том, что в древности помидоры стоили дороже яблок и прочих овощей и фруктов. Виной дороговизне стали полезные свойства и вкус томата.

Расскажем, как сделать вкусную томатную закуску.

Ингредиенты для томатной закуски:

  • сладкий перец — 1 шт.;
  • острый перец — ½ шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • масло кунжутное — 4 ст.л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • смесь перцев — ½ ч.л.;
  • паприка — ½ ч.л.;
  • помидоры — 500 г;
  • укроп — пучок;
  • кунжут — 1 ст.л.

Приготовление томатной закуски:

Нарезаем на крупные кусочки сладкий перец, избавляемся от семян. Нарезаем помельче острый перец, также удаляем семена.

Шикарная закуска из помидор. Съедается всё, даже сок выпивается до последней капли

Перекладываем перцы с чесноком в блендер и измельчаем до состояния кашицы. В кашицу высыпаем соль, сахар, смесь перцев, паприку, перемешиваем.

Выливаем кунжутное масло в кашицу, перемешиваем.

Шикарная закуска из помидор. Съедается всё, даже сок выпивается до последней капли

Удаляем у помидор плодоножки, режем на крупные дольки. Шинкуем мелко укроп, выкладываем в глубокую миску к томатам.

Выкладываем к помидорам кашицу, смешиваем и накрываем пищевой пленкой. Отправляем томаты в холодильник на час мариноваться. В это время на сухой сковороде обжариваем семена кунжута.

Шикарная закуска из помидор. Съедается всё, даже сок выпивается до последней капли

Для подачи томатной закуски, ее надо посыпать семенами кунжута. Получается интересное слегка острое блюдо для летнего стола.

Шикарная закуска из помидор. Съедается всё, даже сок выпивается до последней капли

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