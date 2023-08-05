Шикарная закуска из помидор. Съедается всё, даже сок выпивается до последней капли

Помидоры всегда ценились людьми, как один из самых полезных овощей на планете. О пользе помидор знали ацтеки. Именно благодаря этому народу мы получили второе название овоща — томат.
Помимо данного именования, используется слово — помидор. Оно с итальянского языка означает золотое яблоко. Дело в том, что в древности помидоры стоили дороже яблок и прочих овощей и фруктов. Виной дороговизне стали полезные свойства и вкус томата.
Расскажем, как сделать вкусную томатную закуску.
Ингредиенты для томатной закуски:
- сладкий перец — 1 шт.;
- острый перец — ½ шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- масло кунжутное — 4 ст.л.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- смесь перцев — ½ ч.л.;
- паприка — ½ ч.л.;
- помидоры — 500 г;
- укроп — пучок;
- кунжут — 1 ст.л.
Приготовление томатной закуски:
Нарезаем на крупные кусочки сладкий перец, избавляемся от семян. Нарезаем помельче острый перец, также удаляем семена.
Перекладываем перцы с чесноком в блендер и измельчаем до состояния кашицы. В кашицу высыпаем соль, сахар, смесь перцев, паприку, перемешиваем.
Выливаем кунжутное масло в кашицу, перемешиваем.
Удаляем у помидор плодоножки, режем на крупные дольки. Шинкуем мелко укроп, выкладываем в глубокую миску к томатам.
Выкладываем к помидорам кашицу, смешиваем и накрываем пищевой пленкой. Отправляем томаты в холодильник на час мариноваться. В это время на сухой сковороде обжариваем семена кунжута.
Для подачи томатной закуски, ее надо посыпать семенами кунжута. Получается интересное слегка острое блюдо для летнего стола.