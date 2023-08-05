Шикарная закуска из помидор. Съедается всё, даже сок выпивается до последней капли

Помидоры всегда ценились людьми, как один из самых полезных овощей на планете. О пользе помидор знали ацтеки. Именно благодаря этому народу мы получили второе название овоща — томат.

Помимо данного именования, используется слово — помидор. Оно с итальянского языка означает золотое яблоко. Дело в том, что в древности помидоры стоили дороже яблок и прочих овощей и фруктов. Виной дороговизне стали полезные свойства и вкус томата.

Расскажем, как сделать вкусную томатную закуску.

Ингредиенты для томатной закуски:

сладкий перец — 1 шт.;

острый перец — ½ шт.;

чеснок — 4 зубчика;

масло кунжутное — 4 ст.л.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч.л.;

смесь перцев — ½ ч.л.;

паприка — ½ ч.л.;

помидоры — 500 г;

укроп — пучок;

кунжут — 1 ст.л.

Приготовление томатной закуски:

Нарезаем на крупные кусочки сладкий перец, избавляемся от семян. Нарезаем помельче острый перец, также удаляем семена.

Перекладываем перцы с чесноком в блендер и измельчаем до состояния кашицы. В кашицу высыпаем соль, сахар, смесь перцев, паприку, перемешиваем.

Выливаем кунжутное масло в кашицу, перемешиваем.

Удаляем у помидор плодоножки, режем на крупные дольки. Шинкуем мелко укроп, выкладываем в глубокую миску к томатам.

Выкладываем к помидорам кашицу, смешиваем и накрываем пищевой пленкой. Отправляем томаты в холодильник на час мариноваться. В это время на сухой сковороде обжариваем семена кунжута.

Для подачи томатной закуски, ее надо посыпать семенами кунжута. Получается интересное слегка острое блюдо для летнего стола.