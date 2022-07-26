Широкий ассортимент промышленного оборудования для сварки, металлообработки и автоматизации производства

Одним из способов соединения металлических деталей и материала вообще является сварка, а одним из самых популярных способов сварки металла является способ ручной дуговой сварки. Энергию такой вид соединения металла будет черпать из электрической дуги, и такой сваркой можно соединить такие металлы и материалы как: углеродистая сталь, жаропрочная и жаростойкая сталь, самая разная качественная сталь с примесями марганца, легированная сталь, чугун, цветные металлы и многие другие. Сегодня большой популярностью пользуется роботизированный комплекс сварки.

Преимущества и недостатки ручной дуговой сварки

Работает ручная дуговая сварка в процессе зажигания специальной дуги, которое происходит после взаимодействия электродов с металлическим изделием. Ручная дуговая сварка бывает нескольких видов:

сварка с дугой однофазной или дугой трехфазной;

использование в сети переменного и постоянного тока в процессе ручной дуговой сварки;

одноэлектродная, двухэлектродная и многоэлектродная дуговая сварка для увеличения скорости выполняемых работ и уровня производительности.

Такой способ сварки как ручная дуговая сварка имеет ряд своих плюсов и минусов так же, как и любой другой вид сварки. Преимуществами ручной дуговой сварки являются такие факторы:

это оптимальный и удобный вариант для сварки в самых труднодосягаемых местах;

такой способ сварки металлов можно осуществлять с самых разных позиций – горизонтальной, вертикальной, под углом;

ручной дуговой сваркой можно сваривать абсолютно разные виды металла, чугуна и стали, это позволяет осуществлять большой выбор марок электродов;

сварочной инструмент по своей стоимости недорогой.

Здесь же стоит упомянуть и о недостатках ручной дуговой сварки, а именно: