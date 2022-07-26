Широкий ассортимент промышленного оборудования для сварки, металлообработки и автоматизации производства

По
Алина
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Широкий ассортимент промышленного оборудования для сварки, металлообработки и автоматизации производства

Одним из способов соединения металлических деталей и материала вообще является сварка, а одним из самых популярных способов сварки металла является способ ручной дуговой сварки. Энергию такой вид соединения металла будет черпать из электрической дуги, и такой сваркой можно соединить такие металлы и материалы как: углеродистая сталь, жаропрочная и жаростойкая сталь, самая разная качественная сталь с примесями марганца, легированная сталь, чугун, цветные металлы и многие другие. Сегодня большой популярностью пользуется роботизированный комплекс сварки.

Преимущества и недостатки ручной дуговой сварки

Работает ручная дуговая сварка в процессе зажигания специальной дуги, которое происходит после взаимодействия электродов с металлическим изделием. Ручная дуговая сварка бывает нескольких видов:

  • сварка с дугой однофазной или дугой трехфазной;
  • использование в сети переменного и постоянного тока в процессе ручной дуговой сварки;
  • одноэлектродная, двухэлектродная и многоэлектродная дуговая сварка для увеличения скорости выполняемых работ и уровня производительности.

Такой способ сварки как ручная дуговая сварка имеет ряд своих плюсов и минусов так же, как и любой другой вид сварки. Преимуществами ручной дуговой сварки являются такие факторы:

  • это оптимальный и удобный вариант для сварки в самых труднодосягаемых местах;
  • такой способ сварки металлов можно осуществлять с самых разных позиций – горизонтальной, вертикальной, под углом;
  • ручной дуговой сваркой можно сваривать абсолютно разные виды металла, чугуна и стали, это позволяет осуществлять большой выбор марок электродов;
  • сварочной инструмент по своей стоимости недорогой.

Здесь же стоит упомянуть и о недостатках ручной дуговой сварки, а именно:

  • насколько качественно будут выполнены все соединения металлов, зависит от квалификации сварщика, который будет эту работу выполнять;
  • если сравнивать другие современные технологии сварки металлов, то в ручной дуговой сварки довольно низкая производительность и низкий такой показатель, как КПД;
  • условия, при которых осуществляется сварка, могут принести вред тем, кто ее производит и окружающим тоже;
  • другие сопутствующие неблагоприятные моменты.

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