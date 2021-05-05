Как заделать строительные швы

При проведении ремонта, практически всегда возникает необходимость заполнении швов и щелей. Заделать строительные щели очень просто. Например, заполнить их пеной, цементным раствором.

В самом начале прочистите швы и щели, уберите оттуда всю пыль. Затем необходимо поверхность прогрунтовать. Такой раствор грунтовки можно сделать самим. Возьмите клей ПВА, разведите его водой. При помощи кисти нанесите приготовленный раствор на поверхность щели. Подождите, чтобы грунтовка полностью высохла.

Затем можно приступить к заделке швов.

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Если вы решили заполнить швы пеной, то перед ее нанесением, нужно смочить поверхность щели. Желательно наносить пену не за один раз, а за три. Так как она может расшириться и изменить поверхность. Сначала заполните шов на тридцать процентов.

Подождите, пока пена разбухнет. Если нужно, то повторите действия. После того, как шов будет полностью заполнен, уберите лишнюю пену, и зашпаклюйте поверхность. Если вы будете заполнять швы при помощи цементного раствора, то он прослужит намного дольше, чем монтажная пена. Сначала приготовьте раствор.

Песок и цемент перемешиваются в пропорции три к одному, разбавляются водой. Заказать по хорошей цене широко востребованный цемент М500 вы можете на сайте https://cem-cement.ru/. Если шов очень большого размера, то можно сначала заполнить его кусками пенопласта, после этого залейте все раствором.

После того, как раствор полностью высохнет, зашпаклюйте поверхность.