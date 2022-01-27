Школа №25 будет носить имя участника обороны Севастополя Марка Драпушко

Фото: sch25.edusev.ru

Школа №25 в Балаклаве будет носить имя защитника Севастополя в годы Великой Отечественной войны, командира 19-й береговой батареи Марка Семёновича Драпушко. Подобную инициативу поддержал губернатор Севастополя Михаил Развожаев – с предложением выступил педагогический совет и родительская общественность образовательного учреждения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Это наша замечательная традиция, когда школы получают названия в честь героев. Очередное такое решение, в связи с мнением родительского комитета, принято. Предлагается поддержать эту инициативу».