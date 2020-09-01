Школа №35 в Севастополя приняла 75 первоклассников

Первоклассники, выпускники, а также их родители встретили новый учебный год в школе №35 имени Героя Советского Союза Григория Александровича Абызова. Традиционная торжественная линейка состоялась только для учеников 1-х и 11-х классов. Праздник прошёл в узком кругу, но не стал от этого менее запоминающимся. В этом году родные стены покинут 50 выпускников, но школа уже встретила новых воспитанников – за парты сели 75 первоклашек.

На торжественной линейке выстроились выпускники, карантин разделил их на несколько месяцев, но теперь ребята с волнением встречают школьные будни. Не менее радостными идут на праздник первоклассники. Ещё недавно они попрощались со своими воспитателями в детском саду, теперь каждый из них идёт следом за своей первой учительницей, которая поведёт их в мир знаний. Впереди одиннадцать лет увлекательной учёбы. Мальчишки и девчонки только знакомятся со школьной порой. Им ещё предстоит открыть целый мир знаний, а пока они спешат рассказать стихотворения, старательно выученные к 1 сентября.

Уроки начнутся уже завтра. Сегодня, в День Знаний, ребята узнают расписание, поделятся впечатлениями о прошедших каникулах и расскажут о планах на будущий учебный год. Для всех учеников пройдут классные часы. После торжественной линейки школьники пойдут в свои кабинеты. Звучит долгожданный первый звонок.

В этом году за парты 35-й школы сядут 75 первоклассников. Для них 1 сентября – самый волнительный день, ведь жаль прощаться с родными стенами детского сада и вступать во взрослую жизнь.

ВАРВАРА ИСКРА, ученица 1 класса школы № 35 им. Героя Советского Союза Г. А. Абызова:

«-Было жалко, но всё равно нужно, всё равно придёт пора идти в школу. Нужно же учиться не только в садике.

— А зачем нужно учиться?

— Чтобы умным стать, чтобы поступить в универ, а потом уже на настоящую работу.

— А кем ты хочешь стать?

— Это я пока ещё не решила».

Последний учебный год в 35-й школе начинается для полусотни одиннадцатиклассников.

МАРИЯ ПЕТРЕНКО, ученица 11 класса школы № 35 им. Героя Советского Союза Г. А. Абызова:

«Школа – это второй дом. И, конечно, уходить отсюда будет очень сложно. Все говорят, чтобы год быстро пролетел. Но я не хочу. Я хочу, чтобы дольше и дольше это длилось. Вчера и сегодня мы общались с мамой, вспоминали, смотрели фотографии, как я пришла только в 1 класс, маленькая, красивенькая, с цветами. И сейчас я смотрю на себя в 11 классе и вообще не узнаю. Как время быстро летит. Смотря на первоклашек, просто завораживает».

Уроки начнутся 2 сентября. В этом году перед началом учебного года школы Севастополя тщательно подготовили. Не только провели ремонт, но и продумали особые меры безопасности в условиях пандемии коронавируса. Но лучше учиться, сидя за школьной партой, чем в своей комнате дома, считает депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов, который уже более 10 лет поздравляет ребят с началом учебного года на праздничной линейке в 35-й школе.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя:

«Мне кажется, что пандемия, которая случилась в этом году, для меня лично показала, что никакое обучение компьютерное, дистанционное, онлайн, как бы мы его ни называли и каким бы приятным и важным оно ни было, не заменит прямого контакта учителя и ученика, потому что только так можно передать не только знания, а главное – отношение к жизни, уважение к взрослым и уважение к знаниям».

В 35-й школе имени Героя Советского Союза Григория Александровича Абызова учатся более 700 ребят. Но праздничная линейка в этом году прошла только для первоклассников и выпускников.

Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»