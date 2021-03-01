Школа информационно-технологического профиля открылась в Севастополе

Оснащение современным оборудованием и внедрение передовых технологий в обучении. В Севастополе первых учеников приняла новая школа, недавно возведённая на улице Тараса Шевченко. Учебное заведение под названием «Экотех +» будет готовить будущих программистов, робототехников и полиглотов. Это первое учреждение в нашем городе, построенное по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

Робототехника, 3D-моделирование, прототипирование, бионические системы управления, анализ данных и машинное обучение. Новая школа «Экотех +» открывает для юных севастопольцев множество возможностей. Детям будет проще осознанно выбрать свою будущую профессию благодаря изучению предметов информационно-технологического и гуманитарного профиля. В школе созданы все условия для углублённого изучения математики и информатики – кабинеты оснащены современным оборудованием. А дети со способностями к освоению иностранных языков, кроме английского, могут выбрать испанский, китайский или немецкий. Также педагоги будут прививать юным севастопольцам экологическую культуру и правила осознанного потребления.

ЮЛИЯ САЛПУК, директор школы «Экотех +»: «Эко – потому что вся программа воспитания направлена именно на экологическое воспитание. Будем внедрять систему раздельного сбора мусора. Будем культивировать преимущество программы осознанного потребления любых товаров для того, чтобы наша планета была чище, красивее и долговечнее».

В современной школе «Экотех +» начались занятия 1 марта. Пока здесь учатся более 700 человек. Это ребята, которые раньше занимались в двух соседних школах: 57-й и 61-й. Сейчас они переполнены, детям приходилось учиться в две смены. С начала следующего учебного года обучаться в новой школе будет почти тысяча севастопольцев. А пока педагоги и пионеры «Экотех +» участвуют в эксперименте: ученики средних и старших классов пробуют на практике электронные учебники, дневники и журналы. Детям не нужно ходить в школу с перевешивающими их портфелями, набитыми книжками. Вся необходимая информация хранится в специальном приложении.

ЮЛИЯ САЛПУК, директор школы «Экотех +»: «Не надо каждому ребёнку давать с собой планшет, ноутбук или другое устройство, потому что абсолютно каждый кабинет оснащён интерактивной доской. На интерактивной доске в зависимости от возраста детей от 15 до 25 минут учителя планируют свою работу так, чтобы можно было поработать с учебником. В оставшееся время, тоже техника позволяет, можно сделать небольшие распечатки необходимых заданий, уравнений и так далее».

Школа состоит из двух корпусов. В одном здании дети изучают общеобразовательные дисциплины: русский язык, литературу, историю, обществознание, географию. Здесь же находятся специализированные кабинеты с лаборантскими, компьютерные классы, помещения для развития творческих способностей: занятий музыкой, черчением, рисованием, классы трудового обучения, мастерская по обработке металла и дерева. На школьные праздники все будут собираться в просторном актовом зале на 560 мест. Уединиться с книгой ученики могут в библиотеке, которая хранит 30 тысяч томов литературы. Во втором корпусе для детей оборудовали большой и малый спортивные залы, хореографический класс, изо-студию, кинофотолабораторию, шахматный кружок. Для Севастополя школа «Экотех +» уникальна.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Постепенно будем заниматься переоснащением, дооснащением, ремонтом и наших действующих школ. Сегодня у нас не 1 сентября, но, когда школа сдана, то ждать и откладывать начало учебного года бессмысленно. Тем более у нас всё было готово: и классы, и учителя, и команда в СевГУ была подготовлена заранее. Сработался уже коллектив педагогический. И самое важное, что даже первоклашек, которых набирали в этом году, они прямо классами перешли со своими классными руководителями в эту школу».

В педагогический коллектив школы входят как опытные учителя, так и молодые специалисты. Это студенты, участвующие в городском проекте «Школа под ключ» на базе Севастопольского государственного университета. При обучении в магистратуре будущие учителя специально готовились к работе в «Экотех +»: не только получали профессиональные навыки, но и участвовали в разработке концепции. Возможно, кто-то из выпускников инновационной школы тоже захочет вернуться в родные стены учебного заведения, оснащённого по последнему слову техники.

Маргарита Борисенко, Денис Александрович, «Севинформбюро»