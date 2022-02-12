Потомству в пример. Школа юнг откроется в Севастополе в начале марта. Под реализацию этого проекта автономная некоммерческая организация «32-й флотский экипаж команды брига «Меркурий» выиграла президентский грант. Мальчикам и девочкам от 10 до 14 лет будут рассказывать об истории Черноморского флота, 32-го экипажа, подвиге моряков брига «Меркурий». Особое внимание уделят возможности получения навыков морского дела на практических занятиях.

ИГОРЬ ФРОЛОВ, руководитель проекта «Юнги 32-го экипажа Черноморского флота»: «Ознакомить их с основами такелажного, шлюпочного, парусного дела, познакомить со средствами визуальной связи, научить вязать морские узлы, получить навыки гребли и выхода в море под парусами».

Уроки будут длиться на протяжении полугода. За это время морскому делу рассчитывают обучить 96 юнг – четыре потока по 24 человека. Кандидаты в юнги будут заниматься в Доме офицеров флота и на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.

ВЛАДИМИР ПИСКАЙКИН, председатель Севастопольского морского собрания: «Государством нашим сделан огромный шаг в реализации задачи – сделать качественным образование, в том числе довузовское военное образование. Флот начинается с нахимовцев, а армия – с суворовцев. И морское образование для Севастополя – это очень важная часть».

Будущие юнги будут участвовать в патриотических праздниках нашего города: Дне подвига брига «Меркурий», Дне Военно-морского флота, фестивале «Русская Троя», Дне памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов.

ЮРИЙ МИШИН, учредитель автономной некоммерческой организации «32-й флотский экипаж команды брига «Меркурий»: «Будут участвовать и прикоснутся ещё помимо практических моментов, связанных с морским делом, прикоснутся к истории города: поучаствуют в наших мероприятиях. И, возможно, тоже вольются в те движения, которые в городе есть, по увековечению исторической памяти».

Чтобы обучить юнг управлению парусным судном на практике, для ребят проведут экскурсии на действующие парусники – «Херсонес» и «Святая Татьяна». Первое занятие для всех желающих пройдёт в первое воскресенье марта. Записаться в школу юнг можно в Доме офицеров флота или на сайте и в социальных сетях автономной некоммерческой организации «32-й флотский экипаж команды брига «Меркурий».