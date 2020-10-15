Школьникам Севастополя сделают прививки до осенних каникул

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Чтобы защитить здоровье севастопольских детей, им необходимо в кратчайшие сроки сделать прививки от гриппа. Такую позицию высказал заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин.

РОМАН ПРОСКУРНИН, заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю: «Пока ещё нет роста заболеваемости среди детей, хорошая погода, отсутствует превышение эпидпорога – мы обратили внимание на прививки против гриппа. Среди детей активизировали эту работу, потому что она пригодится потом, когда будет рост заболеваемости, чтобы дифференцировать эти мероприятия».

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Александр Кулагин сообщил: Севастополь получил необходимый объём вакцин от гриппа.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «У нас сейчас усилены бригады, сделано расписание – это задача формирования коллективного иммунитета. Это эффективный путь. Необходимо очень активно людям подключиться. К сожалению, у нас есть отказы большого количества родителей. А в данной ситуации это очень важно».

Михаил Развожаев обратил внимание – главное, чтобы в каждой школе должна быть возможность сделать прививку. Он также отметил, что в сложившейся эпидобстановке, родителям стоит более серьезно рассмотреть возможность вакцинации детей до наступления осенних каникул.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Дети продолжают учиться до 31 числа. До 31 числа соответствующую кампанию по вакцинации школьников нужно закончить. Возьмите на особый контроль. Если кто-то отказался – это право родителя. Но в условиях пандемии нужно разъяснительную работу продолжать».