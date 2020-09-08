Школьники из села Терновка собирают метеостанцию и запускают дрон

Современным детям – современное образование. Мобильная группа детского технопарка Кванториум посетила сельскую школу №59 в Терновке. Школьникам провели мастер-классы по робототехнике и моделированию, показали, как создавать виртуальную и дополненную реальность, а также устроили настоящий день беспилотной авиации. О том, как прошёл мобильный кванториум – в сюжете нашего телеканала.

Собирали метеостанцию и запускали дрон. Мобильный кванториум посетил школу №59 в селе Терновка. Ученики старших классов с восторгом приняли участие в выездных мастер-классах детского технопарка.

АЛЕКСАНДР ЧИБИСОВ, руководитель мобильного кванториума: «В Севастополе на сегодняшний день очень много образовательных заведений дополнительных, и коммерческих, и государственных. Здесь мы буквально 20 километров отъехали от Севастополя – здесь нет практически ничего, кроме школы. И хорошо, что в этой школе очень лояльное руководство, и здесь видно, что заботятся о детях. Здесь у них есть дополнительные занятия, здесь они с распростёртыми объятиями принимают всё новое».

На одном из мастер-классов юные севастопольцы вместе с педагогом Алёной Муравьёвой проектируют и собирают настоящую метеостанцию. Каркас состоит из дерева. Умная начинка – на базе конструктора Ардуино. В течение двух недель школьники не только своими руками построят метеостанцию, но и освоят азы программирования на языке Питон и соберут свой собственный чат-бот в Телеграм.

В соседней аудитории педагог Анатолий Полянский знакомит детей с виртуальной и дополненной реальностью. Уже на первом уроке ребята пробуют 3D-съёмку окружающих объектов.

ИРИНА МИРОНОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №59: «Разные классы по-разному относятся к занятиям. Допустим, ребята 5-7 классов, они относятся к этому, как к игре. Для них это новое, это новые эмоции. Это что-то неопознанное, неизведанное. Они с огромным интересом включились в работу. Ребята старше, 10-11 класса, там уже другой подход. Там ребята осознанно выбирают направление, ну и конечно же это связано в какой-то мере с их будущей профессией».

Пока одни мастер-классы проходят в школьных кабинетах, другие – прямо во дворе школы. Дети под руководством Александра Чибисова самостоятельно запускают дрон.

РУСЛАН МИНАСОВ, ученик 7-го класса школы №59: «Сегодня тут запускали дрон, такой квадрокоптер. У меня тоже есть белый квадрокоптер маленький, другая версия».

В детском технопарке Кванториум есть несколько направлений обучения. Школьников из Терновки также ждут занятия по современным медиа, на которых им покажут основы журналистики и видеосъёмки.

СОФИЯ МУСТАФАЕВА, ученица 8-го класса школы №59: «Ну, мы очень хотели заниматься, снимать видео, потому что сейчас есть популярные соцсети, в которых нужно снимать видео качественные. И вот нам, возможно, помогут это снять. Потому что мы очень это хотим. Почти все девочки этого хотят. Вот так вот».

Занятия юных кванторианцев из села Терновка продолжатся онлайн. В популярных мессенджерах уже созданы тематические чаты, где школьники вместе с педагогами обсуждают свои проекты и разработки.

Николай Кузнецов, Денис Александрович, «Севинформбюро»