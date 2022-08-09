Шлифовка головки блока цилиндров в Минске

Основные элементы двигателя

Так как ремонт двигателя «Чери» очень дорогостоящий и отнимает много времени, то любой автовладелец старается его избежать. Но, время не щадит даже самые износостойкие механизмы. Перед вмешательством в конструкцию мотора, следует знать его.

Основные детали:

картер с поддоном;

блок цилиндров и шлифовка гбц при возникшихся проблемах;

головки блока цилиндров 1003020-26e;

коленчатый вал;

маховик;

поршни, кольца и пальцы;

шатуны.

Это только основные детали двигателя «Chery». Сам мотор состоит из двух механизмов (газораспределительного и кривошипно-шатунного) и пяти систем (зажигания, питания, смазки, охлаждения, выпуска отработанных газов). Каждая из систем также имеет свои специфические компоненты, которые тоже нужно менять при выходе их из строя.

Задача мотора

Все запчасти двигателя «Chery» имеют свои локальные задачи. Но главная цель «сердца» авто – передать вращательное движение на трансмиссию и колеса путем сжигания воздушно-топливной смеси. Таким образом будет осуществляться движение транспорта.

Поэтому от исправности детали двигателя «Chery» зависит полноценная работа всего мотора. Подробнее о каждой запчасти.

ГБЦ (Головка блока цилиндров) в сборе Euro-4

Как видите, далеко не всякий силовой агрегат может быть форсирован путем расточки ГБЦ. Конечно, сегодня точат и алюминиевые блоки, но чугун в этом плане просто превосходен, его точить не надо, чугунные блоки не ломаются. По этой причине автопроизводителями, было принято решение о не выгодности использования этого материала. Алюминиевые блоки скоротечны по времени эксплуатации, что делает привлекательным бизнес идею с их использованием авто производителем.