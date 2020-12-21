Шойгу попросил Путина построить в Севастополе медцентр для военнослужащих

В Севастополе могут построить медицинский центр для военнослужащих. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу попросил Президента России Владимира Путина поддержать строительство больницы специально для военных.

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны в понедельник Сергей Шойгу заявил о необходимости создания Единого онкологического центра для военнослужащих в Москве и строительства медицинского центра в Севастополе.

«В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство Единого онкологического центра на базе госпиталя имени Бурденко и Многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тысяч силовиков и членов их семей. Достойного медицинского учреждения, к сожалению, нет. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас поддержать совместную инициативу силовых ведомств по созданию указанных объектов», — отметил Сергей Шойгу.

Кроме того, в 2021 году в Севастополе планируется начало строительства новейшей радиолокационной станции «Яхрома» – это одна из приоритетных задач, уточнил министр обороны.