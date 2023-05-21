Рецепты Шоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник Королевский По Admin - 21 мая, 2023 0 6 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сырный пляцок с маком и вишней – прекрасный повод собраться всем родным за семейным столом. Будьте готовы к тому, что от него не останется даже кусочка. Сырник – одна из самых популярных выпечок в Украине. Приготовьте этот великолепный пляцок, состоящий из трех невероятно вкусных и ароматных слоев. Выпекать тортик следует одним коржом и обязательно покрыть шоколадной помадкой. Читайте Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей Рецепт сырника Королевский Время: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты: шоколадный корж: – 120 грамм масла; – 1 яйцо; – 2 столовые ложки сметаны; – 2 столовые ложки какао; – 250 граммов муки; – 100 грамм сахара; – 1 чайная ложка разрыхлителя; маковый слой: – 200 грамм мака; – 100 грамм сахара; – 200 грамм вишен; сырный слой: – 1,2 килограмма творога; – 7 яиц; – 200 грамм сахара; – 2 столовые ложки сметаны; – 100 грамм масла; – 1 пакетик ванильного сахара; – 50 грамм крахмала; – цедра одного лимона. Приготовление : Для шоколадного коржа соедините все сухие ингредиенты. На терке натрите масло, добавьте яйцо, сметану и соедините с сухими ингредиентами. Замесите тесто и поместите заготовку в морозилку на 30 минут. Для творожного слоя перемолите творог добавьте к нему сахар, ванильный сахар, цедру лимона, яичные желтки, сметану, растопленное масло. Тщательно все вымешайте. В отдельной емкости сбейте белки до стойких пиков. Добавьте белки в творожную массу и снова аккуратно все вымешайте. Готовим маковый слой, для этого мак запарьте и перетрите с сахаром. В эту массу добавьте вишни и несколько ложек творожной массы (4 – 5). Разогрейте духовку до 180 градусов. Вытащите из морозилки шоколадное тесто и раскатайте из него лепешку, выложите его на противень застеленный пергаментной бумагой. На корж выложите маковую массу и равномерно распределите. Сверху творожный слой. Выпекайте творожник 40 – 45 минут. Готовый и охлажденный сырник полейте шоколадной помадкой. Что делать, чтобы сырник не «упал»? Секрет в сыре, он не должен быть слишком мокрым и чрезмерно жирным. Такой сыр влечет за собой значительное опадение сырника, поэтому лучше покупать полужирный. От обезжиренного лучше отказаться, поскольку он сделает сырник сухим. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Это блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкойКо дню вышиванки: подборка аутентичных блюд от Евгения КлопотенкоСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забыть