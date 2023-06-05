Описание приготовления:

Слоеное тесто для булочек можно взять любое на ваш вкус. С бездрожжевым тестом они получатся хрустящими, а дрожжевые более нежные и мягкие. В данном рецепте использовано дрожжевое слоеное тесто. Шоколадную пасту, как и орехи, используйте по своему вкусу. Если рикотты не оказалось под рукой, замените его на мягкий творог.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Тесто / Слоеное тесто / Рикотта

Блюдо: Выпечка / Булочки / Блюда с начинкой / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 1 Штука (250 грамм)

Паста шоколадная 4 Ст. ложки

Рикотта 4 Ст. ложки (или мягкий творог)

Орех грецкий 30 Грамм (или любые другие)

Желток сырой 1 Штука

Молоко 1 Ст. ложка

Шоколад 20 Грамм (черный или молочный)

Мука 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Как приготовить «Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных булочек с рикоттой из слоеного теста. Тесто достаньте заранее и разморозьте.

Посыпьте поверхность стола мукой и раскатайте немного слоеное тесто. Разрежьте его на четыре части и смажьте поверхность шоколадной пастой, не доходя до краев два сантиметра.

Орехи порубите и посыпьте поверх шоколадной пасты.

Смешайте рикотту с половиной желтка и ванильным сахаром. Нанесите рикотту поверх шоколадной пасты.

Подверните два противоположных края и сверните их в рулет. Противень застелите пергаментом и выложите булочки на расстоянии швом вниз. Оставшийся желток смешайте с молоком и смажьте верх.

Противень с булочками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до золотистой корочки.

Остудите шоколадные булочки с рикоттой и нанесите сеточку из растопленного шоколада. Дайте шоколаду застыть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!