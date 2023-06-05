Описание приготовления:
Слоеное тесто для булочек можно взять любое на ваш вкус. С бездрожжевым тестом они получатся хрустящими, а дрожжевые более нежные и мягкие. В данном рецепте использовано дрожжевое слоеное тесто. Шоколадную пасту, как и орехи, используйте по своему вкусу. Если рикотты не оказалось под рукой, замените его на мягкий творог.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Тесто / Слоеное тесто / Рикотта
Блюдо: Выпечка / Булочки / Блюда с начинкой / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное 1 Штука (250 грамм)
- Паста шоколадная 4 Ст. ложки
- Рикотта 4 Ст. ложки (или мягкий творог)
- Орех грецкий 30 Грамм (или любые другие)
- Желток сырой 1 Штука
- Молоко 1 Ст. ложка
- Шоколад 20 Грамм (черный или молочный)
- Мука 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Как приготовить «Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных булочек с рикоттой из слоеного теста. Тесто достаньте заранее и разморозьте.
Посыпьте поверхность стола мукой и раскатайте немного слоеное тесто. Разрежьте его на четыре части и смажьте поверхность шоколадной пастой, не доходя до краев два сантиметра.
Орехи порубите и посыпьте поверх шоколадной пасты.
Смешайте рикотту с половиной желтка и ванильным сахаром. Нанесите рикотту поверх шоколадной пасты.
Подверните два противоположных края и сверните их в рулет. Противень застелите пергаментом и выложите булочки на расстоянии швом вниз. Оставшийся желток смешайте с молоком и смажьте верх.
Противень с булочками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до золотистой корочки.
Остудите шоколадные булочки с рикоттой и нанесите сеточку из растопленного шоколада. Дайте шоколаду застыть и подавайте к столу.
Приятного аппетита!