Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста

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Описание приготовления:

Слоеное тесто для булочек можно взять любое на ваш вкус. С бездрожжевым тестом они получатся хрустящими, а дрожжевые более нежные и мягкие. В данном рецепте использовано дрожжевое слоеное тесто. Шоколадную пасту, как и орехи, используйте по своему вкусу. Если рикотты не оказалось под рукой, замените его на мягкий творог.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Тесто / Слоеное тесто / Рикотта
Блюдо: Выпечка / Булочки / Блюда с начинкой / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Тесто слоеное 1 Штука (250 грамм)
  • Паста шоколадная 4 Ст. ложки
  • Рикотта 4 Ст. ложки (или мягкий творог)
  • Орех грецкий 30 Грамм (или любые другие)
  • Желток сырой 1 Штука
  • Молоко 1 Ст. ложка
  • Шоколад 20 Грамм (черный или молочный)
  • Мука 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Как приготовить «Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста»

Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных булочек с рикоттой из слоеного теста. Тесто достаньте заранее и разморозьте.

Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста

Посыпьте поверхность стола мукой и раскатайте немного слоеное тесто. Разрежьте его на четыре части и смажьте поверхность шоколадной пастой, не доходя до краев два сантиметра.

Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста

Орехи порубите и посыпьте поверх шоколадной пасты.

Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста

Смешайте рикотту с половиной желтка и ванильным сахаром. Нанесите рикотту поверх шоколадной пасты.

Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста

Подверните два противоположных края и сверните их в рулет. Противень застелите пергаментом и выложите булочки на расстоянии швом вниз. Оставшийся желток смешайте с молоком и смажьте верх.

Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста

Противень с булочками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до золотистой корочки.

Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста

Остудите шоколадные булочки с рикоттой и нанесите сеточку из растопленного шоколада. Дайте шоколаду застыть и подавайте к столу.

Шоколадные булочки с рикоттой из слоеного теста

Приятного аппетита!

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