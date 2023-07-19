Кабачок и шоколад — довольно необычное сочетание, попробовать которое решится далеко не каждый. Но если бы только все знали, как это вкусно… Тогда такая сладкая выпечка была бы одной из самых любимых в каждой семье. Придется ли вам по вкусу эта смелая комбинация? Испеките шоколадные кексы с кабачком, чтобы узнать ответ.

Приготовление такого десерта предполагает замешивание обычного теста с какао для маффинов. Изюминка же этого лакомства, о которой мы упоминали ранее, — добавление натертого овоща.

Как испечь шоколадные кексы с кабачком

Перед тем как всыпать измельченный кабачок в тесто, его стоит подготовить. Обязательно снимите с овоща кожицу (даже очень тонкую) и оставьте его натертым на кухне на 10–15 минут. За это время выделится сок, который вам необходимо будет слить. После кабачок можно будет добавлять к остальным ингредиентам.

Ингредиенты

Кабачок400 г Черный шоколад90 г Разрыхлитель1 ч. л. Сливочное масло100 г Подсолнечное масло100 г Сахар1 стак. Ванильный сахар3 г Яйцо2 шт. Пшеничная мука300 г Сметана100 г Соль1 щеп. Какао-порошок6 ст. л.

Приготовление

Очистите кабачок от кожицы. Удалите семена. Натрите овощ на мелкой терке. Оставьте его на 10 минут при комнатной температуре. Затем отожмите выделившийся сок. В глубокой емкости соедините просеянную пшеничную муку с разрыхлителем. Добавьте соль и какао-порошок. Хорошенько всё перемешайте.В отдельной емкости соедините размягченное сливочное масло с сахаром. Слегка взбейте. Добавьте подсолнечное масло и соду. Тщательно всё перемешайте.Вбейте в масляную смесь яйца. Добавьте сметану и ванильный сахар. Перемешайте всё до однородной массы. Постепенно введите в нее сухие ингредиенты. Хорошенько перемешайте. Нарежьте черный шоколад небольшими кусочками. Добавьте его и натертый кабачок в тесто. Снова перемешайте всё до однородности.Разлейте тесто по формочкам для кексов. Выложите их на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. Готово!

Волшебные кексики с кабачком можно подавать к чаю. Не говорите домашним, какой необычный ингредиент вы добавили в этот десерт. Пусть они попробуют угадать. Как думаете, быстро ли им удастся дать правильный ответ?