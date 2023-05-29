Шоколадные конфеты на палочке

По
Admin
-
0
44

Описание приготовления:

Шоколад для конфет берите только хорошего качества, тогда и конфеты получатся вкусными. При растапливании шоколада на водяной бане, дно, где лежит шоколад, не должен соприкасаться с водой и не допускайте сильного кипения. При желании внутрь конфет можно добавить орешек или изюм.

Основной ингредиент: Шоколад
Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Шоколад белый 50 Грамм
  • Шоколад молочный 80 Грамм (или черный)

Количество порций 3

Калорийность

547 ккал

Калорийность

6 г

Белки

34 г

Жиры

57 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные конфеты на палочке»

Шоколадные конфеты на палочке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных конфет на палочке.

Шоколадные конфеты на палочке

Белый шоколад порежьте на кусочки и растопите на водяной бане до текучего состояния. Залейте форму для конфет 1/3 высоты и уберите в холодильник на 15-20 минут до застывания.

Шоколадные конфеты на палочке

Положите палочки до середины конфетки.

Шоколадные конфеты на палочке

Шоколад порежьте и растопите на водяной бане до жидкого состояния. Залейте формочки для конфет с белым шоколадом и палочками до верха. Уберите в холодильник до полного застывания шоколада.

Шоколадные конфеты на палочке

Аккуратно достаньте готовые конфеты из формы.

Шоколадные конфеты на палочке

Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА