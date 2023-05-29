Описание приготовления:

Шоколад для конфет берите только хорошего качества, тогда и конфеты получатся вкусными. При растапливании шоколада на водяной бане, дно, где лежит шоколад, не должен соприкасаться с водой и не допускайте сильного кипения. При желании внутрь конфет можно добавить орешек или изюм.

Основной ингредиент: Шоколад

Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Шоколад белый 50 Грамм

Шоколад молочный 80 Грамм (или черный)

Количество порций 3

Калорийность

547 ккал

Калорийность

6 г

Белки

34 г

Жиры

57 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные конфеты на палочке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных конфет на палочке.

Белый шоколад порежьте на кусочки и растопите на водяной бане до текучего состояния. Залейте форму для конфет 1/3 высоты и уберите в холодильник на 15-20 минут до застывания.

Положите палочки до середины конфетки.

Шоколад порежьте и растопите на водяной бане до жидкого состояния. Залейте формочки для конфет с белым шоколадом и палочками до верха. Уберите в холодильник до полного застывания шоколада.

Аккуратно достаньте готовые конфеты из формы.

Приятного аппетита!