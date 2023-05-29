Описание приготовления:
Шоколад для конфет берите только хорошего качества, тогда и конфеты получатся вкусными. При растапливании шоколада на водяной бане, дно, где лежит шоколад, не должен соприкасаться с водой и не допускайте сильного кипения. При желании внутрь конфет можно добавить орешек или изюм.
Основной ингредиент: Шоколад
Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Шоколад белый 50 Грамм
- Шоколад молочный 80 Грамм (или черный)
Количество порций 3
Калорийность
547 ккал
Калорийность
6 г
Белки
34 г
Жиры
57 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадные конфеты на палочке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных конфет на палочке.
Белый шоколад порежьте на кусочки и растопите на водяной бане до текучего состояния. Залейте форму для конфет 1/3 высоты и уберите в холодильник на 15-20 минут до застывания.
Положите палочки до середины конфетки.
Шоколад порежьте и растопите на водяной бане до жидкого состояния. Залейте формочки для конфет с белым шоколадом и палочками до верха. Уберите в холодильник до полного застывания шоколада.
Аккуратно достаньте готовые конфеты из формы.
Приятного аппетита!