Шоколадные конфеты с воздушным рисом

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Описание приготовления:

Конфеты получаются довольно плотными, с воздушной начинкой внутри, которая при укусе хрустит. Я использовала покупной рис в виде маленьких шариков, но можно приготовить хрустящий рис и в домашних условиях. Только такой рис из-за того, что он крупный, лучше добавить в растопленный шоколад и сделать конфеты вручную. Если нет миндальной муки, измельчите миндаль в кофемолке или просто исключите этот ингредиент.

Основной ингредиент: Шоколад
Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Черный шоколад 100 Грамм
  • Мед 1 Ст. ложка (жидкий)
  • Мука миндальная 10 Грамм
  • Рис воздушный 20 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

486 ккал

Калорийность

6 г

Белки

26 г

Жиры

57 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные конфеты с воздушным рисом»

Шоколадные конфеты с воздушным рисом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных конфет с воздушным рисом.

Шоколадные конфеты с воздушным рисом

Шоколад поломайте, растопите на водяной бане и добавьте мед. Все хорошо перемешайте до однородности.

Шоколадные конфеты с воздушным рисом

Всыпьте в шоколад миндальную муку, перемешайте.

Шоколадные конфеты с воздушным рисом

Разлейте готовую шоколадную массу по формочкам для конфет на 1/3 высоты. Добавьте сверху воздушный рис.

Шоколадные конфеты с воздушным рисом

Сверху залейте рис шоколадной массой. Немного постучите формой по столу, это поможет ровно распределиться шоколаду, заполнив пустоты. Уберите в холодное место до застывания.

Шоколадные конфеты с воздушным рисом

Шоколадные конфеты с воздушным рисом готовы! Приятного аппетита!

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