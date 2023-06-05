Описание приготовления:
Конфеты получаются довольно плотными, с воздушной начинкой внутри, которая при укусе хрустит. Я использовала покупной рис в виде маленьких шариков, но можно приготовить хрустящий рис и в домашних условиях. Только такой рис из-за того, что он крупный, лучше добавить в растопленный шоколад и сделать конфеты вручную. Если нет миндальной муки, измельчите миндаль в кофемолке или просто исключите этот ингредиент.
Основной ингредиент: Шоколад
Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Черный шоколад 100 Грамм
- Мед 1 Ст. ложка (жидкий)
- Мука миндальная 10 Грамм
- Рис воздушный 20 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
486 ккал
Калорийность
6 г
Белки
26 г
Жиры
57 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадные конфеты с воздушным рисом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных конфет с воздушным рисом.
Шоколад поломайте, растопите на водяной бане и добавьте мед. Все хорошо перемешайте до однородности.
Всыпьте в шоколад миндальную муку, перемешайте.
Разлейте готовую шоколадную массу по формочкам для конфет на 1/3 высоты. Добавьте сверху воздушный рис.
Сверху залейте рис шоколадной массой. Немного постучите формой по столу, это поможет ровно распределиться шоколаду, заполнив пустоты. Уберите в холодное место до застывания.
Шоколадные конфеты с воздушным рисом готовы! Приятного аппетита!