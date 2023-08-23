Подруги решили сделать сюрприз, неожиданно придя на чай? Удивите их быстрым и вкусным десертом, для приготовления которого даже не понадобиться разогревать духовку. Для этого вам придется потратить всего 15 минут от силы. Приготовьте пышный шоколадный бисквит в микроволновке для уютного чаепития. Мы уверены, что вашим гостям он точно придется по душе.

Рекомендуем готовить сразу же двойную или даже тройную порцию этого лакомства. Ведь такой воздушный десерт улетает со стола за считаные минуты. Чтобы не замешивать еще раз тесто, подумайте наперед об увеличении количества ингредиентов, необходимых для такого лакомства.

Как приготовить шоколадный бисквит в микроволновке

Чтобы у вас практически не было грязной посуды, возьмите для приготовления теста ту емкость, которую можно отправлять в микроволновую печь. Можете сразу же в ней и выпекать бисквит. Только перед тем, как помещать форму в микроволновку, протрите ее внутреннюю часть стенок, удалив излишки теста.

Ингредиенты

Яйцо1 шт. Пшеничная мука3 ст. л. Молоко6 ст. л. Сахар4 ст. л. Соль1 щеп. Разрыхлитель1 ч. л. Какао-порошок3 ст. л. Крахмал1 ст. л. Подсолнечное масло2 ст. л.

Приготовление

Вбиваем в глубокую емкость яйцо. Всыпаем сахар и соль. Взбиваем всё венчиком до однородности. В отдельной миске соединяем пшеничную муку с какао-порошком, крахмалом и разрыхлителем. Хорошенько их перемешиваем. Постепенно вводим в яичную смесь сухие ингредиенты, активно всё перемешивая венчиком до однородной массы. Вливаем молоко и подсолнечное масло. Снова перемешиваем все ингредиенты.Переливаем готовое тесто в форму, которую можно отправлять в микроволновку. Устанавливаем мощность 600 Вт и выпекаем бисквит в течение 5 минут.

Затем накройте форму тарелкой и переверните бисквит. Дайте ему слегка остыть. А потом посыпьте шоколадный десерт сахарной пудрой. Подавать такое лакомство мы рекомендуем с листиком свежей мяты и с шариком ванильного или клубничного мороженого. Также можете взять фисташковое. Только в этом случае еще измельчите орешки до состояния крошки, украсьте ими десерт и лишь потом подавайте бисквит к столу. Обязательно сохраните рецепт этого лакомства, так как данный рецепт сможет выручить вас не один раз.