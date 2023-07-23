Шоколадный кекс с черникой

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Описание приготовления:

Кекс получается не очень сладким, поэтому можете немного увеличить количество сахара или посыпать кекс сахарной пудрой сверху. Шоколадные капли можно заменить на рубленый черный шоколад.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Черника / Шоколад Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 150 Грамм
  • Яйцo 1 Штука
  • Молоко топленое 120 Миллилитров
  • Масло сливочнoe 50 Грамм
  • Сахар 150 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Черника 120 Грамм
  • Шоколадные капли 50 Грамм
  • Какао порошок темный 40 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

302 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный кекс с черникой»

Шоколадный кекс с черникой

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного кекса с черникой. Ягоды переберите, сполосните и обсушите.

Шоколадный кекс с черникой

В миску налейте топленое молоко и разбейте яйцо, перемешайте.

Шоколадный кекс с черникой

В миску добавьте сахар, соль и влейте растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешайте до растворения соли и сахара.

Шоколадный кекс с черникой

В другой миске смешайте муку, какао порошок и разрыхлитель.

Шоколадный кекс с черникой

Соедините обе массы до однородного, густого теста. Добавьте в него шоколадные капли и перемешайте.

Шоколадный кекс с черникой

Добавьте в тесто чернику и перемешайте.

Шоколадный кекс с черникой

Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров смажьте растительным маслом и посыпьте мукой. Переложите из миски тесто в форму и разровняйте.

Шоколадный кекс с черникой

Форму с кексом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до сухой спички. Спустя время достаньте кекс из формы, остудите на решетке и подавайте.

Шоколадный кекс с черникой

Приятного аппетита!

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