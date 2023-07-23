Описание приготовления:

Кекс получается не очень сладким, поэтому можете немного увеличить количество сахара или посыпать кекс сахарной пудрой сверху. Шоколадные капли можно заменить на рубленый черный шоколад.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Черника / Шоколад Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 150 Грамм

Яйцo 1 Штука

Молоко топленое 120 Миллилитров

Масло сливочнoe 50 Грамм

Сахар 150 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Черника 120 Грамм

Шоколадные капли 50 Грамм

Какао порошок темный 40 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

302 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный кекс с черникой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного кекса с черникой. Ягоды переберите, сполосните и обсушите.

В миску налейте топленое молоко и разбейте яйцо, перемешайте.

В миску добавьте сахар, соль и влейте растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешайте до растворения соли и сахара.

В другой миске смешайте муку, какао порошок и разрыхлитель.

Соедините обе массы до однородного, густого теста. Добавьте в него шоколадные капли и перемешайте.

Добавьте в тесто чернику и перемешайте.

Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров смажьте растительным маслом и посыпьте мукой. Переложите из миски тесто в форму и разровняйте.

Форму с кексом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до сухой спички. Спустя время достаньте кекс из формы, остудите на решетке и подавайте.

Приятного аппетита!