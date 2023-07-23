Описание приготовления:
Кекс получается не очень сладким, поэтому можете немного увеличить количество сахара или посыпать кекс сахарной пудрой сверху. Шоколадные капли можно заменить на рубленый черный шоколад.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Черника / Шоколад Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 150 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Молоко топленое 120 Миллилитров
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Сахар 150 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Черника 120 Грамм
- Шоколадные капли 50 Грамм
- Какао порошок темный 40 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
302 ккал
Калорийность
5 г
Белки
13 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный кекс с черникой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного кекса с черникой. Ягоды переберите, сполосните и обсушите.
В миску налейте топленое молоко и разбейте яйцо, перемешайте.
В миску добавьте сахар, соль и влейте растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешайте до растворения соли и сахара.
В другой миске смешайте муку, какао порошок и разрыхлитель.
Соедините обе массы до однородного, густого теста. Добавьте в него шоколадные капли и перемешайте.
Добавьте в тесто чернику и перемешайте.
Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров смажьте растительным маслом и посыпьте мукой. Переложите из миски тесто в форму и разровняйте.
Форму с кексом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до сухой спички. Спустя время достаньте кекс из формы, остудите на решетке и подавайте.
Приятного аппетита!