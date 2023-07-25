Описание приготовления:

Такой шоколадный крем можно подать на десерт к чаю, кофе, блинчикам, оладьям, булочкам. Готовится он просто и быстро.

Основной ингредиент: Какао Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

Молоко 300 Миллилитров

Сахар 1,5 Ст. ложки

Какао-порошок 2 Ст. ложки

Крахмал кукурузный 1,5 Ст. ложки

Масло сливочное 30 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

195 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный крем из какао»

Подготовьте ингредиенты для приготовления шоколадного крема.

Молоко налейте в кастрюлю с толстым дном и поставьте на плиту.

Какао-порошок и сахар насыпьте в любую удобную посуду, перемешайте.

Когда молоко хорошо нагреется, но еще не закипит, добавьте какао с сахаром и перемешивая, доведите до полного растворения этих ингредиентов.

Кукурузный крахмал перемешайте с небольшим количеством холодного молока. Крахмал должен полностью раствориться.

После крахмал с молоком влейте в кастрюлю с молоком, сахаром и какао. Постоянно перемешивая, доведите крем до загустения. На это потребуется несколько минут.

В горячий крем добавьте сливочное масло и перемешайте.

Шоколадный крем из какао готов. Охладите его и подавайте на десерт, готовьте торты, пирожные.