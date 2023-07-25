Описание приготовления:
Такой шоколадный крем можно подать на десерт к чаю, кофе, блинчикам, оладьям, булочкам. Готовится он просто и быстро.
Основной ингредиент: Какао Блюдо: Десерты / Крем
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 300 Миллилитров
- Сахар 1,5 Ст. ложки
- Какао-порошок 2 Ст. ложки
- Крахмал кукурузный 1,5 Ст. ложки
- Масло сливочное 30 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
195 ккал
Калорийность
5 г
Белки
10 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный крем из какао»
Подготовьте ингредиенты для приготовления шоколадного крема.
Молоко налейте в кастрюлю с толстым дном и поставьте на плиту.
Какао-порошок и сахар насыпьте в любую удобную посуду, перемешайте.
Когда молоко хорошо нагреется, но еще не закипит, добавьте какао с сахаром и перемешивая, доведите до полного растворения этих ингредиентов.
Кукурузный крахмал перемешайте с небольшим количеством холодного молока. Крахмал должен полностью раствориться.
После крахмал с молоком влейте в кастрюлю с молоком, сахаром и какао. Постоянно перемешивая, доведите крем до загустения. На это потребуется несколько минут.
В горячий крем добавьте сливочное масло и перемешайте.
Шоколадный крем из какао готов. Охладите его и подавайте на десерт, готовьте торты, пирожные.