Описание приготовления:

Для мусса берите шоколад только хорошего качества, молочный или пористый не подойдут, так как расслоятся на хлопья из-за большого количества добавок в нем. Мусс можно готовить только из свежих яиц, хорошо вымытых.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет

Основной ингредиент: Шоколад

Блюдо: Десерты / Мусс / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Шоколад темный 66% 100 Грамм

Масло сливочнoe 30 Грамм

Сахарная пудра 50 Грамм

Яйцо 3 Штуки

Сливки (взбитые) По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

351 ккал

Калорийность

8 г

Белки

23 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный мусс от Джейми Оливера»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного мусса.

В миску раскрошите шоколад, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане.

Добавьте в растопленный шоколад сахарную пудру и перемешайте до однородной массы.

Разделите желтки от белков. Желтки по одному добавляйте в шоколадную массу, каждый раз, хорошо перемешивая до полного соединения.

В белки добавьте чуточку соли и взбейте их, сначала на медленных, а затем на сильных оборотах миксера до плотных пиков. Переложите их в шоколадную массу.

Аккуратно перемешайте сверху вниз шоколадную массу и взбитые белки до однородности.

Разложите готовый мусс по креманкам и уберите в холодильник на три часа. Украсьте мусс взбитыми сливками и подавайте.

Приятного аппетита!