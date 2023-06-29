Описание приготовления:
Для мусса берите шоколад только хорошего качества, молочный или пористый не подойдут, так как расслоятся на хлопья из-за большого количества добавок в нем. Мусс можно готовить только из свежих яиц, хорошо вымытых.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет
Основной ингредиент: Шоколад
Блюдо: Десерты / Мусс / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Шоколад темный 66% 100 Грамм
- Масло сливочнoe 30 Грамм
- Сахарная пудра 50 Грамм
- Яйцо 3 Штуки
- Сливки (взбитые) По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
351 ккал
Калорийность
8 г
Белки
23 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный мусс от Джейми Оливера»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного мусса.
В миску раскрошите шоколад, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане.
Добавьте в растопленный шоколад сахарную пудру и перемешайте до однородной массы.
Разделите желтки от белков. Желтки по одному добавляйте в шоколадную массу, каждый раз, хорошо перемешивая до полного соединения.
В белки добавьте чуточку соли и взбейте их, сначала на медленных, а затем на сильных оборотах миксера до плотных пиков. Переложите их в шоколадную массу.
Аккуратно перемешайте сверху вниз шоколадную массу и взбитые белки до однородности.
Разложите готовый мусс по креманкам и уберите в холодильник на три часа. Украсьте мусс взбитыми сливками и подавайте.
Приятного аппетита!