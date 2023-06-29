Рецепты Шоколадный пирог из творога и черешни: пальчики оближете По Admin - 29 июня, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В сезон черешни так и хочется готовить из нее все блюда: завтрак, обед и ужин. У нас есть рецепт невероятного десерта с этими ягодами, который придётся по вкусу каждому. Этот шоколадный пирог очень похож на классический брауни, но его вкус дополняет домашний творог и ягоды черешни или вишни (на выбор). Читайте также Картофельные челноки с куриным фаршем: вкусные рецепты на ежедневно и праздник В кулинарии сочетания вкусов сладкого и кислого уже давно занимают верхушки популярных комбинаций. Это вишня или черешня с шоколадом, которую используют в десертах. Шоколадный пирог с кисломолочным сыром и черешнями (или вишнями) Время: 2 часа Порции: 8 Ингредиенты для шоколадного коржа: – 100 граммов шоколада; – 100 граммов масла сливочного; – 2 яйца; – 50 граммов сахара; – 150 граммов муки; – 1 столовая ложка разрыхлителя; – 1 столовая ложка какао. Приготовление: Масло растапливаем с шоколадом. Яйца сбиваем с сахаром к белой пенке и добавляем шоколад с маслом. Далее добавляем все сухие ингредиенты и замешиваем тесто. Ингредиенты для творожного слоя: – 300 граммов сыра кисломолочного; – 2 яйца; – 3 столовые ложки сахара; – ванильный сахар. Приготовление: Все перебиваем блендером. Шоколадное тесто разделяем на две части и выкладываем между ними слой творожной массы сверху с черешнями или вишнями. Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут в зависимости от размеров выпечки. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить Херсонскую вышиванку – этот торт станет любимым. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Изысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодамиФранцузская галета на украинский лад: подойдут любые сезонные ягоды или фруктыБандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуВкус детства – готовим торт СпартакЛегендарный львовский сырник – рецепт Клопотенко