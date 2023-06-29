Шоколадный пирог из творога и черешни: пальчики оближете

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В сезон черешни так и хочется готовить из нее все блюда: завтрак, обед и ужин. У нас есть рецепт невероятного десерта с этими ягодами, который придётся по вкусу каждому.

Этот шоколадный пирог очень похож на классический брауни, но его вкус дополняет домашний творог и ягоды черешни или вишни (на выбор).

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В кулинарии сочетания вкусов сладкого и кислого уже давно занимают верхушки популярных комбинаций. Это вишня или черешня с шоколадом, которую используют в десертах.

Шоколадный пирог с кисломолочным сыром и черешнями (или вишнями)

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8

Ингредиенты для шоколадного коржа:
– 100 граммов шоколада;
– 100 граммов масла сливочного;
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– 150 граммов муки;
– 1 столовая ложка разрыхлителя;
– 1 столовая ложка какао.

Приготовление:

  • Масло растапливаем с шоколадом.
  • Яйца сбиваем с сахаром к белой пенке и добавляем шоколад с маслом.
  • Далее добавляем все сухие ингредиенты и замешиваем тесто.

Ингредиенты для творожного слоя:
– 300 граммов сыра кисломолочного;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сахара;
– ванильный сахар.

Приготовление:

  • Все перебиваем блендером.
  • Шоколадное тесто разделяем на две части и выкладываем между ними слой творожной массы сверху с черешнями или вишнями.
  • Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут в зависимости от размеров выпечки.

Приятного аппетита!

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